România U21, victorie cu Ungaria U21. Măţan, despre arbitraj: Dezastruos! În viaţa mea nu am văzut aşa ceva! - Video

'Nu sunt eu în măsură să judec arbitrajul, dar azi a fost unul dezastruos. Îmi cer scuze că spun asta. Cred că numai eu am avut câteva faze, centram într-un jucător adversar şi arbitrul dădea aut de poartă în loc de corner pentru noi. În viaţa mea nu am văzut aşa ceva, un arbitraj atât de slab', a afirmat Măţan.

'România cu Ungaria este un derby, toţi ştim asta. Probabil ei au intrat mai bine în meci, au fost mai agresivi. Timp de cinci minute după ce am primit gol am fost în şoc. Ne uitam unii la alţii şi nu ne venea să credem. Dar apoi am reuşit să intrăm din nou în meci, să ne concentrăm, pentru că mai erau vreo 20 de minute şi aveam timp. Mă bucur că băieţii au crezut până la final şi am reuşit să câştigăm', a adăugat mijlocaşul formaţiei americane Columbus Crew.

El a precizat că se gândeşte chiar la o victorie cu Germania, în ultima partidă din faza grupelor.

'Cu Germania va fi un meci dificil, la fel ca şi cu Olanda. Dar nu ne este frică. Am arătat şi cu Olanda că putem să punem probleme granzilor şi, de ce nu, ne gândim şi la o victorie. Însă şi un rezultat de egalitate ne califică', a explicat Măţan.

Echipa naţională de fotbal Under 21 a României a învins selecţionata Ungariei, cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, în Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. După 1-1 cu Olanda în debutul competiţiei, România va întâlni în ultimul meci Germania, pe 30 martie, pe aceeaşi arenă (19:00).

Ungaria, care a pierdut meciul de debut (0-3 cu Germania), este eliminată din competiţie, urmând să joace contra Olandei pe 30 martie. Faza grupelor CE 2021 se desfăşoară în perioada 24-31 martie, iar primele două clasate în fiecare grupă se vor califica la turneul Final 8, care e programat între 31 mai şi 6 iunie, în aceleaşi ţări, Slovenia şi Ungaria.