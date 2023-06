România U21 - Spania U21, EURO 2023. Tinerii 'tricolori' se luptă cu specialista Europeanului de tineret în fața a peste 27.000 de suporteri români - Video

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei!

Naționala României a ajuns la stadionul Steaua! O oră ne mai desparte de startul meciului!

„Toate biletele pentru primul meci al tricolorilor la #U21EURO au fost vândute. Jucăm cu Spania în fața a peste 27.000 de suporteri. #HaiRomânia”, a anunțat FRF pe site-ul oficial.

Echipele de start

România: Popa – Pantea, Racovițan, Dican, Borza – Ișfan, Albu, Pitu – Munteanu, Bîrligea, Popescu

Rezerve: Târnovanu, Gorcea, Țicu, Lixandru, Petrila, Miculescu, Markovic, Cîmpanu, Mazilu, Dumitrescu, Pop

Selecționer: Emil Săndoi

Spania: Tenas – Martinez, Paredes, Pacheco, Miranda – Blanco, Alex Baena – Rodri, Sancet, Sergio Gomez – Abel Ruiz

Rezerve: Agirrezabala, Leo Roman, Victor Gomez, Hugo Guillamon, Riquelme, Barrenetxea, Mario Gila, Gabriel Veiga, Aimar Oroz, Manu Sanchez, Camello, Bernabe

Selecționer: Santi Denia

România face parte din Grupa B, alături de Spania, care are cinci titluri la această categorie de vârstă, Ucraina (finalistă în 2006) şi Croaţia.

Cum arată vestiarul României

Turneul final, care are loc între 21 iunie şi 8 iulie, reuneşte 16 echipe, împărţite în patru grupe de câte patru, dintre care două sunt găzduite de România (Bucureşti şi Cluj-Napoca), iar două de Georgia (Tbilisi, Batumi şi Kutaisi).



În România vor mai avea loc două sferturi de finală (la Bucureşti, respectiv Cluj-Napoca) şi o semifinală (Bucureşti), iar Georgia va găzdui celelalte două sferturi, o semifinală, dar şi finala competiţiei, pe 8 iulie, la Batumi.



Primele trei clasate se vor califica la Jocurile Olimpice de la Paris, de anul viitor, cu excepţia Franţei, ca echipă gazdă, care este direct calificată la JO 2024, şi a Angliei (care nu se poate califica). Un potenţial meci pentru locul al treilea ar avea loc în data de 7 iulie (22:00) sau pe 8 iulie (16:00), la Bucureşti, pe Stadionul Steaua.



România se află la a treia ediţie consecutivă la care participă, având în total patru prezenţe la turneele finale, prima fiind în 1998, când a găzduit în premieră turneul final.



Cel mai bun rezultat a fost atingerea semifinalelor la ediţia din 2019, care a asigurat şi calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



Spania şi Italia au cele mai multe titluri câştigate la Campionatul European de fotbal Under-21, câte cinci fiecare. Germania are trei trofee şi a jucat ultimele trei finale ale competiţiei, câştigând în 2017 şi 2021.



Iniţial, Campionatul European de tineret a început la categoria Under-23, dar s-au desfăşurat doar trei ediţii (1972-1976), iar apoi s-a trecut la categoria Under-21.



Până în 1992, inclusiv, formatul prevedea ca după grupele preliminare competiţia să continue cu o fază eliminatorie, însă meciurile se desfăşurau după principiul tur - retur, inclusiv finala. Din 1994 s-a trecut la formatul cu turneu final, mai întâi cu opt echipe participante, apoi cu 12 (2017, 2019), iar din 2021 cu câte 16 echipe.



Componenţa grupelor la ediţia 2023:

Grupa A: Georgia, Portugalia, Belgia, Olanda;

Grupa B: România, Spania, Ucraina, Croaţia;

Grupa C: Cehia, Anglia, Germania (campioana en titre), Israel;

Grupa D: Norvegia, Elveţia, Franţa, Italia.



Lotul României (selecţioner Emil Săndoi) pentru Campionatul European U21 este următorul:

portari: Ştefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj);



fundaşi: Bogdan Racoviţan (Rakow/Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Victor Dican (FC Botoşani), Valentin Ţicu (Petrolul Ploieşti), Andres Dumitrescu (Sepsi OSK), Alexandru Pantea (FCSB), Andrei Borza (Farul Constanţa);



mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Dragoş Albu (FC U Craiova 1948), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux/Franţa), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (FC U Craiova 1948), Octavian Popescu (FCSB), David Miculescu (FCSB), Adrian Mazilu (Farul Constanţa);



atacanţi: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul Constanţa).



Programul Grupei B:



Miercuri 21 iunie

Ucraina - Croaţia (Stadionul Giuleşti - Bucureşti, 19:00)

România - Spania (Stadionul Steaua - Bucureşti, 21:45)



Sâmbătă 24 iunie

România - Ucraina (Stadionul Steaua - Bucureşti, 19:00)

Spania - Croaţia (Stadionul Giuleşti - Bucureşti, 21:45)



Marţi 27 iunie

Croaţia - România (Stadionul Steaua - Bucureşti, 21:45)

Spania - Ucraina (Stadionul Giuleşti - Bucureşti, 21:45)

