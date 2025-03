Chirieac indică un aspect tulburător din discursul lui Macron, care spune că Rusia ar putea ataca România și Moldova

Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un avertisment îngrijorător privind intențiile Rusiei în Europa. Acesta a declarat că în cazul în care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu este oprit în Ucraina, următoarele ținte ar putea fi Republica Moldova și, posibil, România. Macron a subliniat că Rusia reprezintă un pericol existențial pentru Europa și că securitatea continentului este în joc.

Analistul Bogdan Chirieac a abordat aceste subiecte în detaliu și a atras atenția asupra faptului că România nu își poate permite să aleagă între SUA și Uniunea Europeană, țara având nevoie de o poziție echilibrată în fața provocărilor geopolitice.

"Știți ce a durut cel mai mult când a spus că va ataca Moldova și România?"

“Mă gândesc că Emmanuel Macron are acces la informații de primă calitate, ca să spun așa. Am văzut cel mai cuprinzător raport asupra intervenției directe a Rusiei în alegerile prezidențiale din România, care l-a prezentat o agenție de spionaj din Franța. Raportul e public și l-a prezentat agenția respectivă. Știți ce a durut cel mai mult când a spus că va ataca Moldova, ceea ce știm și noi, și România? Că nu a adăugat că dacă va ataca România, va veni răspunsul NATO. Emmanuel Macron nu a spus lucrul acesta. Este tulburător, nu?

Excelența sa, președintele Franței ar fi putut să spună că dacă Federația Rusă atacă România se va declanșa articolul 5 al NATO. Nu a mai spus asta. E cel mai incert moment al alianței. Mai e ceva, blocul acesta numit Uniunea Europeană are o capacitate economică impresionantă, comparabilă cu cea a Statelor Unite, desigur, păstrând proporțiile. La un moment dat acest bloc va avea și o componentă militară. Acum nu o are. Componenta aceasta militară nu poți să o construiești de azi pe mâine. E nevoie de 10-15 ani, cum spun specialiștii, pentru a ajunge la ceva comparabil cu ceea ce au Statele Unite, care nici ele nu stau degeaba, că au buget de înarmare de 1.000 de miliarde pe an. Europa are mult mai puțin. Probabil 15%-20% din tot acest buget cu toate statele europene însumate. E nevoie de un efort comun. Adică, hai să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat la Casa Albă. A venit Donald Trump și a schimbat regulile jocului până la rădăcină. Doamna Meloni spune ‘hai să facem un summit să ne împăcăm’. Asta spune dânsa. Vrea să împăcăm Europa cu America. Dar v-ați gândit că Donald Trump nu vrea să se împace cu Uniunea Europeană?”, s-a întrebat în final Bogdan Chirieac în cadrul unei intervenții la România TV.

“Eu sper din tot sufletul ca domnul Ilie Bolojan să nu aibă niciun mesaj la întâlnirea aliaților în Londra."

“Eu sper din tot sufletul ca domnul Ilie Bolojan să nu aibă niciun mesaj la întâlnirea aliaților în Londra. Dacă s-ar putea ca România să fie ultima țară din Europa care să aleagă, dacă se pune problema, între UE și SUA, atunci așa să fie. Cred că România ar trebui să fie această țară. Dacă vreți, hai să ne uităm ce face Polonia sau Marea Britanie, care nu mai e în UE, dar văd că este ancorată în acest moment. E cumva și normal să fie așa. E o țară europeană ca și apartenență geografică și e conectată la blocul aliaților prin NATO. În același timp, văd că Starmer are o deschidere majoră către Uniunea Europeană. De asemenea, Marea Britanie are o relație cu totul specială cu Statele Unite. Noi nu putem alege și nu avem nici establishmentul necesar. Statul român e putred și reprezintă cea mai mare vulnerabilitate la adresa României și a poporului român. Ca să precizăm odată pentru totdeauna, Călin Georgescu a apărut ca urmare a putreziciunii statului român. El se bazează pe putreziciunea statului român, pe cetățenii care la 45 de ani ies la pensii de zeci de mii de euro. Deci, sunt lucruri grave cu care România se confruntă acasă, până la disputa transatlantică dintre Europa și Statele Unite. Nu ne permitem să alegem una singură", a concluzionat Bogdan Chirieac.

