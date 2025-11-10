România și Bulgaria dau din coate pentru a proteja rafinăriile ruse: Ne-am putea confrunta cu noi creșteri ale prețurilor la carburanți

Decizia Statelor Unite ale Americii de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a aruncat țările UE în care sunt prezente cele două mari companii petroliere ruse într-o stare de panică. Acestea încearcă acum să prevină oprirea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare, pe 21 noiembrie, scrie Politico.

Vineri, parlamentarii bulgari au aprobat un nou proiect de lege care ar permite guvernului să numească un manager pentru uriașa rafinărie Burgas, deținută de Lukoil, oferindu-i puteri extinse pentru a prelua controlul operațional al facilității, a aproba vânzarea acesteia și, dacă este necesar, a o naționaliza. Între timp, țara explorează posibilitatea de a solicita o excepție de la sancțiuni.

România, gazda rafinăriei Petrotel deținută de Lukoil, nu a luat încă o decizie formală. Totuși, Bucureștiul ia în considerare și cererea unei „extinderi a sancțiunilor” în timp ce elaborează propriul răspuns, a declarat un oficial guvernamental de rang înalt, sub protecția anonimatului. Naționalizarea este văzută drept „ultima opțiune”, a adăugat acesta.

Totuși, ministrul român al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat pentru Politico faptul că Bucureștiul este „pregătit” operațional pentru orice scenariu. Planul guvernamental va urmări să păstreze „activitatea economică a României, dar în același timp să oprească finanțarea Federației Ruse”, a adăugat el.

Trezoreria SUA, care trebuie să aprobe orice vânzare, și Comisia Europeană au refuzat să comenteze.

Eforturile de a asigura un nou proprietar pentru rafinării au fost puse sub semnul întrebării după ce compania elvețiană de trading Gunvor a retras joi oferta de cumpărare a activelor internaționale Lukoil, după o critică dură a ofertei de către Trezoreria SUA.

Alte țări UE vizate au fost scutite de măsuri

Noile măsuri afectează și alte țări din UE. Germania a obținut o scutire de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft, aflată sub control guvernamental din 2022. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a mers săptămâna trecută la Washington în speranța obținerii unei derogări privind importurile de petrol prin conducte rusești pentru țara sa și pentru Slovacia.

Sancțiunile vin într-un context în care președintele Donald Trump devine tot mai frustrat că eforturile de a obține un armistițiu în Ucraina nu dau roade. UE, de asemenea, și-a intensificat în ultimele luni campania de a elimina dependența blocului de energie din Rusia.

Din punct de vedere tehnic, obținerea de scutiri sau numirea unui manager susținut de stat la rafinării nu ar trebui să fie o problemă. Totuși, scenariul cel mai rău, în care rafinăriile își încetează activitatea, s-ar desfășura foarte diferit pentru cele două țări.

Pentru Bulgaria, unde rafinăria deținută de ruși asigură până la 80% din nevoile de combustibil ale țării, închiderea ar lăsa Sofia fără aprovizionare „până la sfârșitul anului”, a declarat Martin Vladimirov, analist senior la think tank-ului Center for the Study of Democracy.

Rafinăria din România, între timp, asigură aproximativ „20%” din combustibilul țării, a spus Ana Otilia Nuțu, analist de energie la think tank-ul Expert Forum. O oprire ar provoca astfel „câteva luni” de creșteri ușoare ale prețurilor, pe măsură ce țara se grăbește să găsească variante de înlocuire.

Totuși, oprirea ar putea afecta exporturile către Republica Moldova, a adăugat ea. „Dacă Moldova va fi afectată grav, atunci va fi o altă… mare oportunitate de PR pentru Rusia”, a spus Nuțu.

Guvernul moldovean a propus vineri propria propunere de cumpărare a activelor Lukoil din țară, inclusiv un depozit de combustibil pentru aviație, și a declarat că a solicitat și o amânare a sancțiunilor SUA.

Mikhail Krutikhin, cofondator al consultanței RusEnergy și expert în industria energetică rusă, a afirmat că facilitățile ar trebui să poată „continua operațiunile” în siguranță atâta timp cât viitorul proprietar păstrează personalul existent și angajează experți suplimentari.

Provocări la vânzare

În primul rând, găsirea unui cumpărător nu va fi ușoară. Ambele rafinării sunt „bine conduse”, a spus un fost director Lukoil. Dar găsirea unei companii dispuse să își asume riscurile legale legate de sancțiuni, transporturi costisitoare, prime mari de asigurare și investiții continue va fi „dificilă”, a adăugat acesta.

În timp ce Vladimirov a estimat valoarea rafinăriei bulgare, profitabilă istoric, la 1,5 miliarde de dolari, Petrotel din România este mai puțin atractivă, conform spuselor lui Nuțu. Facilitățile, care au avut o cifră de afaceri anuală sub 40 de milioane de euro în 2023, sunt încărcate de datorii și „au nevoie de investiții foarte mari”, a precizat ea.

Parlamentarii bulgari au adoptat o versiune inițială a proiectului de lege privind confiscarea rapidă a rafinăriei, vineri. Această „grabă și lipsa completă a procedurilor normale vin cu riscul de a genera multiple erori serioase”, a declarat Ivaylo Mirchev, deputat al opoziției Democratica Bulgaria.

„Acum intenționează să acorde acestei persoane puteri atât de extraordinare încât, în cele din urmă, Lukoil va da Bulgaria în judecată, iar banii se vor întoarce în Rusia”, a spus el.

Ministerul bulgar al Energiei a refuzat să comenteze.

În schimb, Nuțu a spus că decizia de a vinde rafinăriile trebuie coordonată „la nivelul UE”, pentru a preveni riscul ca Lukoil să ocolească sancțiunile americane.

Žygimantas Vaičiūnas, ministrul energiei din Lituania, a fost de acord. Indiferent de ce se va întâmpla, a spus el, Bruxelles-ul ar trebui să investigheze potențialii cumpărători înainte ca tranzacția să aibă loc, având în vedere prezența rusă latentă.

„Comisia Europeană are drepturi de monitorizare. În acest caz, toate posibilitățile trebuie examinate”, a declarat el pentru Politico.