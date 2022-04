România, pe Giuleşti pentru meciurile din Liga Naţiunilor. FRF, anunţ oficial

Facilitățile stadionului Giulești, inaugurat la finalul lunii martie, vor fi testate prin găzduirea primelor meciuri internaționale de cel mai înalt nivel.

Cu un an înaintea debutului turneului UEFA U21 EURO 2023, programat să se dispute în România, la București și Cluj-Napoca, și în Georgia, pe noua arenă din Capitală se vor juca meciurile echipei naționale a României cu Finlanda, 11 iunie, și Muntenegru, 14 iunie, ambele din Liga Națiunilor.

Prin organizarea celor două partide oficiale la distanță de doar 3 zile vor fi verificate toate facilitățile arenei, reprezentând, în același timp, și un bun prilej de stabilire a unui mod de lucru eficient cu echipa de organizare din Giulești. Testarea timpurie în condiții reale face parte din bunele practici în organizarea evenimentelor sportive de top.

Arena din Giulești va găzdui partide la EURO U21 din 2023. Celelalte stadioane gazdă ale turneului, ”Steaua”, Cluj Arena, ”Dr. Constantin Rădulescu”, au beneficiat deja de organizarea de meciuri internaționale de primă categorie.

Astfel, naționala României revine în Giulești după 11 ani. Pe 3 iunie 2011, tricolorii învingeau pe fostul stadion ”Valentin Stănescu” pe Bosnia și Herțegovina, în preliminariile CE 2012, cu 3-0. Și tot acolo, în 2004, România câștiga în fața Germaniei, într-un meci amical, cu scorul de 5-1, scrie FRF.ro.

Alin Toşca s-a retras

Fotbalistul Alin Toşca (30 de ani) şi-a anunţat, vineri, retragerea din echipa naţională a României într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal, fără a explica motivele deciziei sale, el subliniind doar că aceasta nu a fost cauzată de noul selecţioner Edward Iordănescu.

'Astăzi închid un capitol, au fost 7 ani minunaţi, fiecare dintre ei însemnând meciuri pentru mine în tricoul echipei naţionale. Oricând, oricum, pe orice post, am fost gata să dau totul şi chiar am dat totul pentru România. Decizia mea nu a fost influenţată de nimic din tot ce înseamnă echipa naţională, atmosferă, coechipieri, staff, suporteri, Federaţie. Pentru a evita orice speculaţii, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu. Ne cunoaştem de ani buni, am încredere în capacitatea lui de a găsi alte soluţii şi sunt sigur că România se poate califica la EURO 2024! De aceea, vă rog să îmi respectaţi decizia fără a crea în jurul acesteia discuţii şi speculaţii fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naţionale', a afirmat Toşca.

