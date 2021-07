România Educată, "foarte mult pentru destul de puţin". Daniel Cristea-Enache: Două revoluţii în ultimii 30 de ani, care nu au fost gestionate bine

„Recent, președintele României, el însuși profesor de Fizică, a anunțat finalizarea acestui program care urmărește să reseteze învățământul autohton. România Educată, un proiect anunțat de șapte ani. Conținutul a fost făcut public și a stârnit o furtună de reacții și comentarii focalizate pe conținutul propriu-zis al programului, cu niște fraze ininteligibile din interiorul acestuia, cu analize foarte severe făcute pe textul proiectului prezentat și girat de președintele României.

Am citit, de pilă, o analiză extinsă făcută de Mircea Miclea care era foarte critic în legătură cu efectele acestui proiect atunci când acesta va fi transpus în practică. Spunea foarte pertinent că unele dintre măsurile enunțate sunt meta-măsuri, sunt enunțuri despre ceea ce urmează să se facă și măsuri despre măsuri, nu au aplicabilitate completă, nu se încheie paragraful respectiv cu posibilitatea de a pune în practică ceea ce este acolo.“, a precizat criticul literar.

Cele două revoluții din sistemul de educație

„Aș face această observație că, după șapte ani de reflecție și de pregătire a acestui proiect, înseamnă foarte mult pentru destul de puțin. Rezultatul nu este pe măsura așteptărilor. Președintele și-a asumat opinia unor experți care, după cum bine observă Nicolae Manolescu, nu se referă la limba și literatura română, la ceea ce formează coloana vertebrală a învățământului din România. Sigur, e foarte divers, variat, dar fiindcă suntem în România, limba și literatura română trebuie să aibă un rol în orice construcție aplicată învățământului.

Aș spune că sunt două revoluții petrecute în ultimii 30 de ani, două revoluții care nu au fost bine gestionate astfel încât efectele lor să poată fi văzute în educația copiilor noștri și în construcția lor. Prima e cea din decembrie 1989 în urma căreia s-a trecut de la un învățământ ideologizat, cu un manual unic, la învățământul plural, cu manuale alternative. A fost o schimbare de paradigmă, am avut o revoluție politică și socială și am avut un efect sistemic foarte puternic prin această trecere de la manual unic la manualele alternative. A fost primul șoc înregistrat de sistemul educațional. O a doua revoluție este aceasta a globalului digital, revoluția tehnologică adusă de noile mijloace de comunicare. Nu mai poți, în 2021, să înveți și să predai ca și cum nu ar exista Internet, computere, tablete, etc. Trebuie să te adaptezi și faptul că în pandemie foarte multe ore s-au făcut de la distanță, arată că și în condițiile de criză puternică, noua revoluție a schimbat datele din sistem.“

Klaus Iohannis, criticat de fostul său șef. Gheorghe Rădulescu, despre "România Educată": O mare problemă

Gheorghe Rădulescu, fostul șef al președintelui Klaus Iohannis, a vorbit despre memorandumul pentru implementarea programului "România Educată".

Klaus Iohannis a fost inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar al județului Sibiu în perioada anilor 1983 - 1997​. Gheorghe Rădulescu, cel care era inspectorul general al Direcției de Învăţământ Preuniversitar la acea perioadă, a analizat programul "România Educată".

"A dat examen cu mine domnul Iohannis. Domnul Iohannis ca să ajungă inspector general adjunct a dat examen cu mine și a câștigat din 5 candidați, în premieră spun asta. Problema care se pune este că dânsul a colaborat foarte bine cu echipa ministerului de atunci. S-au luat destul de multe măsuri la care dânsul s-a implicat, măsuri de reformă și mă surprinde acum că la una dintre ele a participat atunci și iată că acum vine cu o altă formulă, deși pe aceasta o avea și anume admiterea în liceu.

Vreau să punctez cele 4 probleme prezentate în memorandumul de astăzi care au stârnit o mare confuzie în rândul profesorilor. Cele patru măsuri în acest memorandum sunt: 1. examen de admitere la liceu, 2. bacalaureat pe o singură formulă, 3, colegii non-universitare pentru cei fără BAC și transferul elevilor de la un profil la altul în timpul liceului. Acestea sunt măsurile de esență în România Educată. Ceea ce este grav din punctul meu de vedere este că toate aceste măsuri au finalitate prin anii 2026 sau 2030 când în România sigur vor fi aleși alți doi președinți și se vor schimba și șase guverne. Este o mare problemă pentru că nu ne garantează nimeni că ăștia vor aplica România Educată.", a declarat Gheorghe Rădulescu la Realitatea Plus (citește continuarea AICI).