Roberto Martinez a demisionat din funcţia de selecţioner al Belgiei după ce ţara sa a fost eliminată de la Mondial

Belgienii s-au clasat pe locul al treilea în Grupa F a competiţiei din Qatar, după ce au remizat joi cu vicecampioana mondială Croaţia (0-0), care s-a calificat în optimi de pe poziţia secundă în această grupă, câştigată surprinzător de naţionala Marocului.



"A fost ultimul meu meci alături de această selecţionată şi este un moment foarte emoţionant pentru mine, după cum vă puteţi imagina", a declarat Martinez la conferinţa de presă.



"Sunt o persoană căreia îi place să înveţe din lecţiile primite. Sunt aici de şase ani. Am fost foarte implicat în acest proiect. Am obţinut o medalie de bronz (la Cupa Mondială 2018 - n.red) şi trebuie să dăm o nouă oportunitate acestui proiect. Mi-a plăcut foarte mult, am lăsat o moştenire importantă şi sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat", a adăugat tehnicianul spaniol.



"Când văd jucătorii în vestiar, văd fotbalişti care cresc şi profită de toate lecţiile alături de această generaţie. Şase ani în care am crescut şi am făcut tot ce puteam face cu o selecţionată. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am făcut cu această echipă naţională. Iar fanii adevăraţi apreciază ceea ce a realizat această echipă", a subliniat Roberto Martinez, care a condus selecţionata Belgiei începând din 2016, scrie Agerpres.

Belgia, eliminată de la Campionatul Mondial. Croaţia şi Maroc s-au calificat în optimi

Selecţionatele Croaţiei şi Belgiei au terminat la egalitate, 0-0, joi, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, rezultat care duce vicecampioana mondială în optimile de finală şi trimite Belgia acasă.



Belgia, medaliată cu bronz la ediţia din 2018 şi aflată timp de trei ani pe primul loc în clasamentul FIFA, este una dintre dezamăgirile turneului din Qatar, pe care îl părăseşte prematur, marcând sfârşitul unei generaţii de aur, cu un potenţial mult mai mare decât a realizat.



Croaţia a arătat că este o echipă matură, care ştie să îmbine experienţa unor jucători ca Modric, Lovren, Brozovic, Perisic, cu tinereţea unui Gvardiol.



Obligată să câştige, Belgia a făcut un joc destul de slab în prima repriză, în care şi-a creat doar două oportunităţi notabilă, prin Carrasco (11), al cărui şut din unghi a fost blocat de Livakovic, şi Mertens (13), care a reluat pe lângă poartă din pasa lui De Bruyne.



Croaţia, căreia îi era suficient un egal pentru a merge mai departe, a avut o ocazie în chiar primul minut de joc, la şutul lui Perisic (1) şi a mai fost periculoasă în finalul primei reprize (45+4), dar Juranovic a şutat imprecis din careu.



Echipa antrenată de Zlatko Dalic a primit un penalty în min. 15, pentru o intervenţie a lui Carrasco la Kramaric, dar în cele din urmă lovitura de pedeapsă a fost anulat din cauza unui ofsaid.



Repriza secundă a fost dominată de diavolii roşii, dar ocaziile de gol au apărut cu greutate şi au fost ratate cu uşurinţă.



Lukaku, intrat în joc ca ultimă speranţă, a avut o primă încercare în min. 49, dar Livakovic nu a avut emoţii la mingea trimisă de atacantul lui Inter.



Croaţii au avut câteva minute bune în ofensivă, dar Courtois s-a opus la şuturile trimise de Kovacic (50), Brozovic (54) şi Modric (54, 68).



Romelu Lukaku, autor al 28 de goluri în ultimele 28 de meciuri la naţională, a trimis în bară în min. 60, după ce Carrasco a fost blocat de Juranovic.



În min. 62, acelaşi Lukaku a reluat cu capul peste poarta goală, după ce Livakovic ieşit pe sub minge. Portarul croat nu a avut probleme la şutul lui De Bruyne (69), dar a avut noroc în min. 87, când şutul-centrare trimis de Meunier a fost deviat de Lukaku pe lângă poartă. Lukaku nu a reuşit să împingă mingea în plasă de la un metru (90), iar Gvardiol (90+2) i-a suflat mingea în faţa porţii.



Conform statisticilor, Belgia a ratat pentru prima oară ieşirea din grupe la un turneu final în sezonul XXI.



Croaţia, care s-a clasat pe locul secund în Grupa F, va juca în optimile de finală cu câştigătoarea Grupei E, din care fac parte Spania, Germania, Japonia şi Costa Rica, pe 5 decembrie (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00), scrie Agerpres.

