Data actualizării: 15:23 07 Noi 2025 | Data publicării: 15:23 07 Noi 2025

Roberta Metsola anunță, de la Chișinău, deschiderea Biroului Parlamentului European în Republica Moldova
Autor: Andrei Itu

roberta-metsola-2_26842500 Foto: Agerpres
 

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat vineri, în plenul legislativului de la Chișinău, deschiderea Biroului Parlamentului European în Republica Moldova.

Cu acest prilej, Roberta Metsola a subliniat sprijinul ferm acordat de Uniunea Europeană procesu, informează Moldpres, consultată de Agerpres.

Roberta Metsola, discurs în Parlamentul de la Chișinău

Înaltul oficial european a rostit un discurs în Parlamentul de la Chișinău, cu prilejul deschiderii noii legislaturi – a XII-a, potrivit sursei citate.

Ceremonia solemnă a debutat cu intonarea imnului Republicii Moldova și a imnului Uniunii Europene, interpretate de Corul Feminin de Cameră Renessaince al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de salut participanților.

"Acum trei ani, în această sală, aţi venit cu un discurs către legislatura a XI-a şi către moldoveni. Mesajul dumneavoastră a fost clar: locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este de a fi împreună, iar Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de moldoveni pe calea de a deveni un stat membru al Uniunii Europene", a declarat Igor Grosu, potrivit Moldpres.

Când a mai susținut Roberta Metsola un discurs în Parlamentul din Republica Moldova

Roberta Metsola a mai susţinut un discurs în plenul Parlamentului în noiembrie 2022, când a făcut o vizită în Republica Moldova, transmiţând un mesaj de susţinere a parcursului european al ţării.

Preşedinta PE Roberta Metsola şi-a început, vineri, discursul în limba română, reiterând că "locul Republicii Moldova este în UE".

"În primul meu an în fruntea Parlamentului European, am venit în acest plen în acelaşi loc şi am spus: locul Moldovei este în Europa. Este o onoare să mă întorc aici, în acest nou mandat de preşedinte al Parlamentului European nu doar pentru a repeta acest mesaj, ci pentru a oferi altele noi", a declarat Metsola în legislativul de la Chişinău.

UE este pregătită să facă "absolut totul" pentru...

Roberta Metsola a mai zis că Republica Moldova a demonstrat "curaj, determinare şi maturitate politică" în parcursul său european şi că Uniunea Europeană este pregătită să facă "absolut totul" pentru a o sprijini în deschiderea negocierilor de aderare.

"Aţi eliminat dependenţa de energie de Rusia şi aţi demonstrat ce înseamnă libertatea. Alegerea Europei a însemnat alegerea solidarităţii. Viitorul Moldovei este unul european, iar Parlamentul European va fi alături de dumneavoastră la fiecare pas", a evidențiat Metsola.

Semnal al angajamentului UE faţă de Republica Moldova 

Totodată, Roberta Metsola a anunţat că inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chişinău este un semnal al angajamentului UE faţă de Republica Moldova şi de parteneriatul estic. "Acest birou va fi prezent aici, zi de zi, pentru a vă sprijini în toate eforturile de aderare', a evidențiat preşedinta PE.

Cu cine mai are programate vizite Roberta Metsola la Chișinău

La Chișinău, Roberta Metsola are programate întrevederi cu reprezentanții principali ai instituțiilor statului, printre care președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrul Alexandru Munteanu. De asemenea, președinta Parlamentului European va susține o conferință de presă comună alături de șefa statului.

Totodată, Roberta Metsola va purta discuții cu lideri de opinie și va participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.

Alte acțiuni ale Robertei Metsola în Republica Moldova

În mai 2023, înaltul oficialul european a participat şi la mitingul "Moldova Europeană". Roberta Metsola a adresat atunci, de pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale din centrul capitalei, un mesaj în limba română pentru cetăţenii Republicii Moldova, în care a subliniat că "Moldova nu este singură" şi că "Europa este Moldova, Moldova este Europa".

În luna iunie 2023, Roberta Metsola a venit din nou în Republica Moldova, cu scopul de a participa la Summitul Comunităţii Politice Europene. A fost un eveniment organizat în premieră în această ţară, unde s-au reunit aproximativ 50 de şefi de state şi de guverne.

roberta metsola
chisinau
Biroul Parlamentul European in Republica Moldova
