Rezerviști, stagiu militar voluntar pentru români. Dîncu spune că mulți s-au arătat interesați: Se poate câștiga în jur de 3.000!

„Ce se întâmplă cu rezerviștii Armatei române? De foarte mult timp, legislația nu a mai fost actualizată, nu au mai fost făcute verificări... Iată că a venit războiul la frontierele noastre și e nevoie ca Armata să-și revizuiască evidențele privind rezerviștii. Ce fel de oameni se încadrează în rezerva Armatei române și cum este, până la urmă, cu încorporările, dacă ele vor exista?”, l-a întrebat Radu Tudor pe ministrul Vasile Dîncu.

„Din nefericire, de-a lungul timpului, noi nu am adus la zi legislația cu privire la rezerva de mobilizare, dar și la mobilizarea economiei pentru apărare. Este un efort necesar, este o datorie constituțională pentru noi să facem asta. De aceea media rezerviștilor, cei care au făcut stagiul militar sau au avut o pregătire militară, în acest moment, este de peste 50 de ani. Cel mai tânăr rezervist care a apucat să facă armata până în 2006, când stagiul militar obligatoriu a fost desființat, are acum 38 de ani. De fapt, iese din vârsta încorporabilității, care este 18-35 de ani, în acest moment, prin lege. Avem un proiect aproape terminat, îi mai dăm o revizie și îl vom discuta săptămânile următoare. Probabil, în două săptămâni, îl voi pune în transparență, pentru că cred că e nevoie să reviziuim legea pe care o avem în acest moment”, a spus ministrul Vasile Dîncu.

„Trebuie să spun un lucru fundamental. Indiferent de situație, nu poți trimite pe cineva care nu a făcut serviciul militar sau nu are, în acest moment, o pregătire militară. Deci oamenii să stea liniștiți, pentru că nu poate fi trimis cineva pe front. Evident că elementele care țin de noile categorii de vârste vor fi discutate în legea pe care o vom duce în Parlament. Avem nevoie de o rezervă activă de calitate. Vrem să și plătim zona voluntarilor. Am creat condiții foarte bune pentru cei care acceptă să vină în acest domeniu. Avem reacții foarte bune pe TikTok, pe site-urile noastre, pe Facebook de la tineri care vor să facă stagiul militar voluntar. Este o lege pe care am accelerat-o în acest moment, era o idee, aveam un draft, o vom lansa luna viitoare”, a subliniat Vasile Dîncu.

Ulterior, a fost întrebat de Radu Tudor: „Să lămurim un pic. Dacă tinerii între 18 și 35 de ani devin rezerviști voluntari, câte luni pe an vor face pregătire? Câți bani ar putea să primească?”

„Noi am modificat și sumele și condițiile. Am mărit banii și am eliminat o serie de restricții. De exemplu, exista restricția de a nu putea să pleci în străinătate. Noi nu putem să cerem acest lucru. Sigur că obligația unui rezervist este să anunțe atunci când pleacă în străinătate, să știm unde poate fi găsit. Pregătirea este în jur de trei, patru luni. Se face în mai multe bucăți, în timpul acela este plătit, poate să ia o sumă în funcție de grad și alte lucruri. Poate să ia în jur de 3.000 lei și cred că este o sumă importantă”, a explicat Vasile Dîncu, precizând că vor fi și alte beneficii, cum ar fi asigurările de sănătate.

„Vrem ca meseria de militar, chiar în această zonă, a rezervistului voluntar... să fie cât mai atractivă”, a subliniat ministrul.

Declarațiile au fost făcute, sâmbătă seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Punctul de întâlnire”, moderată de jurnalistul Radu Tudor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News