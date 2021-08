Revoluția magazinelor de lux. Proiectul din Qatar destinat consumatorilor

Industria globală a comerțului cu amănuntul are o valoare estimată la 20 de miliarde de euro. Este o afacere mai mare decât ne putem imagina și care s-a schimbat dincolo de recunoaștere în ultimii 10 ani.



Retailerii au fost nevoiți să își regândească strategiile pentru a concura pe piață. Din ce în ce mai multe mărci au trecut doar la vânzarea online, pe măsură ce vânzările digitale cresc.



De asemenea, pandemia a modificat sectorul de retail, aducând sfârșitul multor magazine cu deschidere la stradă, deoarece restricțiile au închis publicului magazinele.

Brandurile noi nu au ieșit din pandemie nevătămate. În 2020, vânzarea de bunuri de lux a scăzut între 25% și 45%. Analiștii de la Boston Consulting Group prezic că industria își va reveni din 2023.



Chiar dacă comercianții încep să vadă un fel de normalitate care revine în industria cu amănuntul, mai ales că magazinele s-au redeschis în majoritatea țărilor, simpla revenire la vechile obiceiuri de cumpărături nu a fost o regulă pentru toată lumea.

În orașul Lusail din Qatar, un milion de metri pătrați de inovație a retailului sunt în construcție. Euronews a obținut acces exclusiv la acest mega mall de mai multe miliarde de euro numit în mod potrivit Place Vendome, după piața din inima Parisului.



O mare parte din decorul din interior este inspirat și din capitala Franței. Rotunda imensă imită Grand Palais, chiar și în alegerea culorii.

Place Vendôme is an up-and-coming mixed-use development project offering a perfect blend of entertainment and retail offerings. A new hub of luxury in Qatar, this all-encompassing destination will host cafes and restaurants overlooking the waters of Lusail.#LoveQatar #In_Qatar pic.twitter.com/CffKvLJ8s9