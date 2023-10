Revolta luptătorilor Storm-Z 'carne de tun', trimiși de Rusia în Ucraina: Doamne, să se termine curând

Sunt printre sutele de militari și infractori civili care au fost încadrați în unitățile penale rusești cunoscute sub numele de echipe „Storm-Z” și trimiși pe frontul din Ucraina în acest an, conform a 13 persoane care au cunoștințe despre acest lucru, inclusiv cinci luptători din aceste unități. Puțini reușesc să-și spună povestea, au declarat aceștia, conform unei anchete Reuters.

"Luptătorii Storm, sunt doar carne de tun", a spus un soldat obișnuit din unitatea armatei nr. 40318, care a fost desfășurat în apropierea orașului Bakhmut, puternic contestat, în estul Ucrainei, în mai și iunie.

El a declarat că a acordat îngrijiri medicale unui grup de șase sau șapte luptători Storm-Z răniți pe câmpul de luptă, sfidând astfel o comandă primită de la un comandant - a cărui nume nu îl cunoștea - de a părăsi bărbații. A spus că nu știa de ce comandantul a dat acea comandă, dar a susținut că acest lucru ilustrează modul în care luptătorii Storm-Z erau considerați mai puțin valoroși decât trupele obișnuite de către ofițeri.

Soldatul, care a cerut să-și păstreze anonimatul de teama persecuției în Rusia pentru discuțiile publice despre război, a spus că simpatizează cu situația bărbaților:

"Dacă comandanții prind pe cineva mirosind a alcool, îi trimit imediat la echipele Storm." Atunci când a fost contactat de Reuters, un ofițer din unitatea nr. 40318 a refuzat să comenteze cu privire la Storm-Z și a încheiat apelul. Kremlinul a redirecționat întrebările Reuters către Ministerul rus al Apărării, care nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Media controlată de stat din Rusia a raportat că echipele Storm-Z există, că au participat la lupte intense și că unii membri ai lor au primit medalii pentru curaj, dar nu a dezvăluit cum sunt formate sau pierderile suferite.

Reuters este prima organizație de știri care compilează un raport detaliat cu privire la modul în care echipele sunt constituite și desfășurate, vorbind cu mai multe surse cu cunoștințe directe despre ceea ce se întâmplă.

La fel ca și soldatul din unitatea nr. 40318, cei 13 intervievați - care includ și patru membri ai familiilor membrilor echipelor Storm-Z, precum și trei soldați din unități obișnuite care au interacționat cu echipele - au cerut cu toții anonimatul, invocând frica de represalii.

Reuters a verificat identitățile tuturor luptătorilor implicați utilizând cazierul judiciar, conturile de social media sau vorbind cu colegii lor de armă și familiile acestora.

Echipele penale, fiecare având între 100-150 de membri și integrate în unitățile obișnuite ale armatei, au fost în mod obișnuit trimise în părțile cele mai expuse ale frontului și suferă adesea pierderi semnificative, conform interviurilor Reuters cu persoanele respective, care au identificat cel puțin cinci echipe Storm-Z luptând pentru respingerea unei contraofensive ucrainene în est și sud.

Trei dintre cei cinci luptători Storm-Z intervievați de Reuters, precum și familiile a trei altor luptători Storm-Z, au descris angajamente înfricoșătoare care au dus la pierderea a mare parte din echipele lor. Un luptător, condamnat pentru furt și recrutat din închisoare, a afirmat că toți cei 120 de bărbați din unitatea sa, încorporată în regimentul 237, cu excepția a 15, au fost uciși sau răniți în luptele din apropierea orașului Bakhmut în luna iunie.

Desfășurarea unor astfel de echipe reprezintă o abatere pentru Rusia în Ucraina: în timp ce grupul de mercenari Wagner - care acum este desființat după o revoltă în iunie - a trimis infractori să lupte în prima linie, unitățile Storm-Z sunt sub comanda directă a Ministerului Apărării.

De asemenea, echipele includ infractori care se oferă voluntari să lupte în schimbul promisiunii unei grațieri, alături de soldați obișnuiți pedepsiți pentru încălcări disciplinare, au spus persoanele intervievate.

Unitățile Storm-Z sunt utile Ministerului rus al Apărării deoarece pot fi desfășurate ca infanterie sacrificabilă, conform Conflict Intelligence Team, o organizație independentă care urmărește războiul. "Luptătorii Storm sunt trimiși pur și simplu în cele mai periculoase părți ale frontului, atât în apărare, cât și în atac", a declarat grupul, care a fost înființat în Rusia, pentru Reuters.

Există un precedent istoric pentru infractorii militari care sunt încadrați în unități de luptă; în 1942, când Armata Roșie se retrăgea în fața avansului nazist, liderul sovietic Iosif Stalin a ordonat ca soldații care au panicat sau au părăsit posturile lor să fie trimiși în "batalioane de pedeapsă" desfășurate în cele mai periculoase zone ale frontului, conform unui decret pe care l-a semnat. Guvernul Ucrainei a declarat că eliberază și anumiți infractori dacă aceștia sunt de acord să lupte în război.

"DE LA CUSTODIE LA CARNAGIU"



Termenul neoficial „Storm-Z” este folosit de trupele rusești, combinând un termen pentru trupele de asalt cu litera Z, adoptată de armată ca simbol al invaziei lor în Ucraina.

Artyom Shchikin, în vârstă de 29 de ani, din regiunea Mordovia din centrul Rusiei, ispășea o sentință de doi ani pentru jaf, pronunțată în decembrie 2021, când recrutorii Ministerului Apărării au venit la închisoare și au întrebat deținuții dacă vor să meargă să lupte în Ucraina, conform înregistrărilor instanței și a doi dintre rudele sale.

S-a înscris pentru că, chiar dacă era programat să fie eliberat în decembrie în acest an, dorea să își șteargă cazierul penal și să câștige bani astfel încât familia să își poată renova casa, au spus membrii familiei sale. Trei luptători Storm-Z au spus că li s-au oferit salarii de aproximativ 200.000 de ruble (2.000 de dolari) pe lună, deși au declarat că au primit aproximativ jumătate din această sumă, în medie.

Până în mai în acest an, Shchikin a fost repartizat într-o unitate penală în cadrul Regimentului 291 de Pușcași Motorizați al Gărzilor și desfășurat în regiunea Zaporizhzhia din sudul Ucrainei, unde forțele de la Kiev încearcă să spargă apărarea rusă, au adăugat rudele. Un oficial de la sediul regimentului nu a răspuns întrebărilor Reuters.

Vladimir Rogov, un oficial din administrația instalată de ruși în Zaporizhzhia, care oferă actualizări regulate online despre conflict, a postat pe Telegram că regimentul 291 a luptat în regiune pe tot parcursul verii. Rogov nu a răspuns unei solicitări Reuters pentru un comentariu.Ultima dată rudele lui Shchikin l-au auzit pe 18 iunie.

Zile mai târziu, pozițiile unității sale au fost luate sub focul ucrainean, au spus rudele, citând conversații cu doi supraviețuitori din echipa lui Shchikin. Trei camarazi care se aflau într-un tranșeu cu el au fost uciși, altul și-a pierdut mâna, în timp ce Shchikin însuși lipsește, au spus rudele. Trupul său nu a fost găsit. Rudele lui Shchikin au spus că atunci când au cerut Ministerului Apărării explicații despre soarta sa, acesta fie nu a răspuns, fie nu a oferit răspunsuri definitive.

"Purtau uniforma echipei Storm. Pentru ei, nimeni nu se grăbește", a spus un membru al familiei. Reuters nu a reușit să confirme independent relatarea evenimentelor făcută de rude."

BEȚI LA DATORIE și CONSUM DE DROGURI



În timp ce infractorii constituie nucleul echipelor penale, unii soldați obișnuiți au fost repartizați în aceste unități ca pedeapsă pentru încălcarea disciplinei, conform a doi soldați care au afirmat că membri ai unităților lor au fost transferați în acest fel, precum și unui luptător Storm-Z numit Igor, un condamnat pentru tentativă de omor.

Cei doi soldați, inclusiv cel din unitatea nr. 40318, au declarat că ofițerii au trimis soldați la Storm-Z pentru că erau beți în timpul serviciului, pentru consum de droguri și pentru refuzul de a executa ordine.

Conform legislației rusești privind disciplina militară, un soldat poate fi transferat într-o unitate penală numai dacă a fost condamnat de un tribunal militar. Niciuna dintre persoanele care au relatat Reuters despre trimiterea soldaților la Storm-Z nu a spus că acești bărbați au participat la o audiere în instanță. Contactat săptămâna trecută, soldatul din unitatea nr. 40318 a spus că nu au avut loc audieri în astfel de transferuri, iar Igor, luptătorul Storm-Z, a declarat că nu are cunoștință de desfășurarea unor audieri în instanță.

Convenția de la Geneva, un set de reguli internaționale de război, nu acoperă cazul soldaților pedepsiți de propriul lor tabără."

REVOLTA LUPTATORILOR STORM-Z



Un grup de aproximativ 20 de luptători Storm-Z în Zaporizhzhia, care făceau parte din unitatea numărul 22179, au decis că au avut destul de tratamentul lor, au refuzat o comandă de a se întoarce pe front și au înregistrat un video la 28 iunie plângându-se de condițiile lor. Reuters a încercat să apeleze numerele de telefon listate pentru unitate, dar nu au răspuns.

"Pe frontul unde am fost, nu am primit livrări de muniție. Nu am primit apă sau hrană. Răniții nu au fost evacuați: încă acum morții se descompun", a spus un luptător în videoclip, pe care Reuters nu a reușit să-l identifice.

"Ni se dau ordine groaznice care nici măcar nu merită să fie executate", a adăugat el. "Refuzăm să continuăm să îndeplinim misiuni de luptă."

Reuters a stabilit identitățile a doi dintre luptătorii implicați în revoltă și a discutat cu un membru al familiei fiecărui bărbat care a confirmat relatarea din videoclip, care a fost publicat la 28 iunie de Gulagu.net, o organizație de campanie cu sediul în Franța pentru drepturile prizonierilor ruși, și a fost revizuit de Reuters.

După ce videoclipul a fost publicat, ofițerii poliției militare i-au bătut pe cei doi luptători, precum și pe alții din echipa lor, ca pedeapsă pentru revolta lor, au spus cei doi membri ai familiei. De atunci, au afirmat că cei doi luptători le-au spus că condițiile s-au îmbunătățit, dar nu știau când li se va permite să părăsească armata.

Oficialii ruși nu au făcut niciun comentariu public cu privire la incident, iar Ministerul Apărării nu a răspuns la întrebările Reuters.

Un membru al familiei unuia dintre soldații implicați în revolta, un bărbat din Siberia care s-a oferit voluntar să se alăture echipei Storm-Z din închisoare, a spus că se teme de vești de pe front. 'Doamne, să se termine curând aceasta', a spus ea despre război.

