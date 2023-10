Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România: Iranul e în spatele atacului. Vom răspunde cu toată forța. Pregătim o operațiune de amploare

Iranul susține activ, și din punct de vedere militar dar și financiar grupările teoriste din Gaza, dar și din Liban. Dacă Hezbollah (Liban) e subordonată total Iranului, Hamas acționează mai independent, însă beneficiază de susținerea militară și tehnologică a Iranului.

În prezent, Excelența Sa Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3 CNN, a declarat că forțele de apărare israeliene IDF încearcă să țină sub control atacul masiv și, în paralel, deja a început o operațiune militară de răspuns.

Acesta spune că răspunsul Israelului va fi necruțător, iar dacă în trecut Israelul și-a limitat răspunsurile militare după atentate tocmai pentru a nu afecta populația civilă din Fâșia Gaza, de data aceasta vorbim de un război pe care Hamas l-a declanșat având în spate Iranul, un război pe care Israelul e decis să-l câștige, dar acest lucru nu se va întâmpla peste noapte.

„Nu există niciun dubiu, e un atac plănuit și coordonat terestru și de pe mare, bine organizat împotriva Israelului. Avem informații despre teroriști infiltrați pe teritoriul israelian în mai multe orașe din sudul țării. IDF încearcă să țină situația sub control pentru a-i proteja pe civili. Suntem pregătiți să respingem acest atac, avem de a face cu o organizație teroristă fără valori morale care atacă cu tot ce are la îndemână. Israelul e pregătit să se apere”, spune ambasadorul Israelului în România.

Ulterior, la Digi 24, ambasadorul israelian a precizat că nu au existat informații din partea serviciilor de informații cu privire la un atac de o asemenea amploare.

„Dacă am fi știut ceva am fi acționat. Este un atac criminal. Pentru că civili au fost ținta. Au fost celule teroriste care s-au infiltrat în statul Israel. Hamas e o organizație teroristă care a lansat un atac deosebit de crunt, cum nu am mai văzut până acum.

Am putea specula de ce atacul a avut loc acum, dar e clar că Hamas se pregătește de acest scenariu de multă vreme”, a precizat oficialul.

Israelul va răspunde cu toată forța. În spatele atacului se află Iranul

„Se fac eforturi în paralel pentru a ține situația sub control în teren iar în același timp să ne pregătim de o operațiune de amploare. Nu avem niciun dubiu că în spatele atacului se află Iranul și alți aliați ai Hamas. Au făcut însă calculele foarte greșit, au crezut că vom accepta această situație. Nu se va întâmpla asta. Vom răspunde cu toată forța. Guvernul și premierul se află într-o ședință a Consiliului de Securitate pentru a aproba planurile de răspuns”, mai spune ambasadorul israelian.

IDF și Guvernul vor decide reacția, dar cred că trebuie să ascultăm cu atenție ce a spus premierul. Suntem în stare de război iar acest lucru înseamnă o reacție dură și de durată. Nu se va întâmpla într-o singură zi, dar suntem hotărâți să ne apărăm”, a mai adăugat ambasadorul Azar care a amintit că Iranul livrează drone și alte arme tehnologice avansate nu doar altor țări, dar și grupărilor teroriste.

„Nu au mai existat atacuri de o asemenea amploare înainte și nu ne putem obișnui cu așa ceva. Au mai fost atentate și atacuri din Gaza iar răspunsul nostru a fost mereu unul limitat pentru a nu afecta civilii din Gaza, dar Fâșia e controlată de o organizație teroristă care se ascunde în spatele civililor. Trebuie să acționăm cu mai multă forță de această dată și cred că așa vom face”, a conchis șeful misiunii diplomatice a Israelului în România.

E.S. Reuven Azar a ținut totodată să mulțumească României pentru sprijinul necondiționat pe care l-a acordat Israelului, amintind de mesajele de susținere din partea președintelui Klaus Iohannis, a premierului Marcel Ciolacu, dar și a Luminiței Odobescu, ministrul de Externe. Nu în ultimul rând, din rândul societății, au fost transmise numeroase mesaje de susținere pentru Israel, în contextul situației grele în care se află.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News