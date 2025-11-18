Reprezentanții platformei Shein nu se vor prezenta marți în fața deputaților

În centrul mai multor scandaluri, Shein a refuzat invitația mai multor parlamentari de a se prezenta la Adunarea Națională. Totuși, compania a fost convocată pentru data de 26 noiembrie.

Conducerea Shein fusese invitată marți, 18 noiembrie, la Adunarea Națională, în cadrul unei misiuni parlamentare de informare privind controlul produselor importate în Franța. Potrivit informațiilor Politico, pe care le putem confirma, reprezentanții companiei nu vor fi prezenți. „Având în vedere că firma este implicată în mai multe proceduri în curs, inclusiv judiciare, nu ar fi potrivit să participăm la audierile misiunii parlamentare în acest moment. Shein rămâne pe deplin dispusă să reia discuțiile atunci când aceste aspecte vor fi suficient clarificate”, a transmis compania.

Trebuie spus că gigantul asiatic de e-commerce se confruntă într-adevăr cu mai multe acțiuni judiciare: o anchetă penală privind vânzarea unor păpuși sexuale cu caracter pedopornografic, declanșarea unei investigații europene asupra practicilor platformei și suspendarea temporară a acesteia, până când compania va demonstra autorităților că toate conținuturile sale respectă legislația în vigoare.

„Nu înțeleg absența lor”

Audierea în regim de urgență privind ancheta penală va avea loc miercuri, 26 noiembrie, la Tribunalul Judiciar din Paris. Coincidență sau nu, tot pe 26 noiembrie Shein este din nou convocată în fața deputaților. De această dată, nu mai este vorba despre o simplă invitație, ci despre o convocare oficială emisă de președinta Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă din Adunarea Națională.

„În fața refuzului lor de a se prezenta la audiere, vineri seară a fost transmisă o convocare. De data aceasta va fi o audiere publică, la care nu vor avea altă opțiune decât să participe, altfel riscă o amendă”, a explicat deputatul LR Antoine Vermorel-Marques.

Deși suma este nesemnificativă pentru un gigant al comerțului online, în caz de refuz, compania riscă o amendă de 7.500 de euro, gestul are o puternică valoare simbolică. „Nu înțeleg absența lor de marți, mai ales că era o audiere nepublică, doar cu trei deputați. Puteau veni cu avocați sau consilieri. Nu poți spune la televizor că vrei dialog și transparență, iar în același timp să refuzi o invitație”, a declarat iritat deputatul.

Acesta urmează să finalizeze raportul privind controlul produselor importate în Franța cu 15 zile înainte de Crăciun, o perioadă de vârf pentru cumpărăturile francezilor, potrivit Leparisien.fr.