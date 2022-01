Report record la Joker, de peste 6,44 milioane de euro

Joi, 6 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU din data de 31.12.2021 Loteria Romana a acordat 76.218 castiguri in valoare totala de peste 6,9 milioane lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 3,85 milioane lei (peste 778.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,91 milioane de lei (aproximativ 589.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31,89 milioane lei (peste 6,44 milioane de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 144.400 de lei (peste 29.100 de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 231.100 de lei (peste 46.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 255.400 de lei (peste 51.600 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 99.800 de lei (peste 20.100 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea principala JOKER s-a castigat un premiu de categoria a II-a in valoare 144.444,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Baia Mare. De asemenea, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 77.037,05 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Ramnicu Sarat si doua agentii din Orastie, jud. Hunedoara.

La tragerea principala Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 51.674,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Suceava.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.530.632,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Cervenia, judetul Teleorman.

La tragerea principala Loto 6/49 la categoria a II-a s-au inregistrat 6 castiguri a cate 52.306,46 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate in agentii din Eforie Sud, Craiova, Piatra Neamt, Targoviste, Bucuresti, sector 6 si la o statie de plata SelfPay.

La Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 242.433,54 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Campulung Muscel. De asemenea, la categoria a III-a a jocului Noroc au fost castigate 2 premii in valoare de 66.775,68 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Prundul Bargaului, jud. Bistrita Nasaud si Bucuresti, Sector 4.

