Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă

Ministerul Educației pregătește o reorganizare amplă a rețelei școlare, cu reguli noi ce vor intra în vigoare din anul școlar 2025-2026.

Ministerul Educației a făcut publică, prin Monitorul Oficial, procedura care va sta la baza reorganizării unităților de învățământ preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2025-2026. Inspectoratele școlare, alături de autoritățile locale, sunt obligate să identifice școlile care nu mai respectă criteriile legale pentru a funcționa ca entități cu personalitate juridică și să implementeze măsuri de reorganizare.

Noua metodologie vizează, printre altele, și unitățile deja vizate de ordine anterioare de reorganizare, dar și acele școli care nu au îndeplinit condițiile de funcționare în ultimii patru ani, în baza planurilor de școlarizare sau a strategiilor locale privind educația.

11 august – termen-cheie pentru identificarea școlilor vizate

Până la data de 11 august, inspectoratele școlare, împreună cu autoritățile publice locale, trebuie să stabilească printr-un document comun lista tuturor școlilor care vor intra într-un proces de reorganizare. Acest acord, semnat de ambele părți, trebuie să includă soluțiile propuse pentru ca respectivele unități să continue să funcționeze legal.

Ședințele dintre părțile implicate pot avea loc fizic, online sau în format hibrid, iar reorganizarea poate viza și structurile arondate sau acele unități care funcționează provizoriu. În plus, pentru liceele și colegiile pedagogice fără clase de aplicație, se vor include în structura lor grădinițe sau școli primare, supuse la rândul lor reorganizării.

Lista finală va fi transmisă către ARACIP și Ministerul Educației pentru informare, însoțită de o notă justificativă și documentația completă.

În cazul în care inspectoratele și autoritățile locale nu ajung la un consens, acestea vor transmite până la aceeași dată - 11 august - situațiile în care au apărut divergențe, împreună cu pozițiile argumentate ale fiecărei părți.

„În situația în care apar divergențe între inspectoratele școlare și autoritățile administrației publice locale în etapa de stabilire a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare, conducerile inspectoratelor școlare au obligația de a transmite Ministerului Educației și Cercetării, până la data de 11 august, lista cu situațiile divergente privind propunerile de reorganizare pentru anul școlar 2025-2026, însoțită de un raport detaliat care să cuprindă propunerea argumentată a inspectoratelor școlare și propunerea argumentată a autorităților administrației publice locale în cauză”, se precizează în procedura aprobată prin ordin de ministru.

Etapele finale ale procesului

Între 11 și 12 august, Ministerul Educației va analiza cazurile de dezacord și va decide forma finală de reorganizare, care va fi comunicată inspectoratelor și ARACIP.

Ulterior, până pe 13 august, Consiliul ARACIP se va pronunța asupra propunerilor primite, iar ordinele de reorganizare semnate de ministru vor fi trimise inspectoratelor cel târziu până pe 25 august.

Inspectoratele vor avea la dispoziție două zile lucrătoare pentru a informa autoritățile locale, astfel încât modificările în rețeaua școlară să fie implementate înainte de începerea cursurilor din anul școlar 2025-2026.

Ce se întâmplă după reorganizare

Școlile reorganizate vor fi evaluate periodic, iar transferul personalului auxiliar și administrativ se va face în condițiile legii. Inspectoratele vor notifica fiecare unitate implicată în cel mult două zile de la primirea aprobărilor finale.

În plus, fiecare inspectorat va desemna o comisie specială pentru a verifica funcționarea noilor formațiuni de studiu din anul școlar 2025-2026.

La nivelul fiecărei unități de învățământ, conducerea va reanaliza structura claselor în funcție de nivel, filieră, profil și limba de predare, astfel încât acestea să respecte normele prevăzute de lege.

Există totuși o excepție: în școlile cu personalitate juridică se poate constitui o singură formațiune de început de ciclu (grădiniță, clasa pregătitoare, a V-a sau a IX-a), chiar dacă nu se atinge numărul minim de elevi, conform Agerpres.

