Renumit actor din filmele cu James Bond a murit / Video

Este vorba despre Joe Don Baker. El a murit la vârsta de 89 de ani, iar cauza decesului nu a fost dezvăluită, scrie TheIndependent. Joe Don Baker ese cunoscut pentru rolurile sale ”dure” de ambele părți ale legii.

El s-a impus prin roluri secundare în western-urile Guns of the Magnificent Seven și Wild Rovers, înainte de rolul său hotărâtor în rolul șerifului Buford Pusser din Tennessee în filmul Walking Tall (1973), care a devenit un succes de box-office neașteptat.

Primul personaj negativ american din seria filmelor James Bond

Apoi, Baker a devenit, fără dubiu, primul personaj negativ american din seria filmelor James Bond și unul dintre puținii actori ce au revenit în franciză în alt rol.

Baker l-a interpretat pe traficantul de arme Brad Whitaker în The Living Daylights (1987), cu Timothy Dalton în rolul lui 007. Apoi, a revenit în rolul unui băiat bun, respectiv agentul CIA Jack Wade, împreună cu Pierce Brosnan în filmele GoldenEye și Tomorrow Never Dies din anii 1995 și 1997.

Baker s-a născut pe 12 februarie 1936, în Groesbeck, Texas. De la vârsta de 12 ani a fost crescut de mătușa sa, ca urmare a morții mamei sale. Apoi, a urmat cursurile North Texas State College (în prezent University of North Texas), unde a evoluat fundaș în echipa de fotbal. A absolvit în 1958 cu o diplomă în administrarea afacerilor. După un stagiu de doi ani pe care l-a făcut în armata americană, a urmat cursuri de actorie la Actors Studio, New York City.

