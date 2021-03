Remontada 2021? Neymar nu joacă în PSG - FC Barcelona, o șansă în plus pentru catalani

Conform Marca, brazilianul va trebui să privească de pe margine și modul în care formația sa își va apăra avantajul obținut în Spania. Juan Bernat se află și el pe lista celor indisponibili pentru meciul de miercuri, ora 22:00, în timp ce Moise Kean, care a marcat pe Camp Nou, are coronavirus.

FC Barcelona se bazează pe rezultatul din Cupa Regelui, când a fost învinsă cu 0-2 de Sevilla și a revenit, scor final 3-2. În plus, catalanii au studiat intens meciul imediat de după tur în care PSG a fost învinsă acasă de AS Monaco, scor 0-2. Formația lui Ronald Koeman are și experiența „remontada” de acum 4 ani, când FC Barcelona a câștigat improbabil cu 6-1, după 4-0 la Paris. Analiștii sportului rege sunt de părere că deocamdată nimic nu este de pierdut pentru spanioli, însă recunosc simultan că un avantaj de 3 goluri este foarte greu de întors.