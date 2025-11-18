Registrul secțiilor de votare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat Registrul secțiilor de votare, care conține delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, actualizat la data de 17 noiembrie a.c.

Lista secțiilor de votare, disponibilă online pe site-ul AEP

Lista secțiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare și poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/

Menționăm că alegătorii pot verifica secția de votare la care sunt arondați prin accesarea Registrului electoral, disponibil la următorul link www.registrulelectoral.ro

Informații suplimentare despre alegerile parțiale, disponibile pe platforma AEP

Mai multe informații privind alegerile locale parțiale pot fi consultate pe pagina de internet a AEP, la secțiunea dedicată scrutinului, disponibilă la linkul următor: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/