Regele Charles, marea absență la funeraliile Papei Francisc. Anunțul care vine de la Palat

Prințul de Wales va participa la înmormântarea Papei Francisc de sâmbătă, a anunțat Palatul Kensington.

Prințul William îl va reprezenta pe Regele Charles și se va alătura liderilor mondiali, inclusiv prim-ministrului britanic Keir Starmer, președintelui SUA Donald Trump și președintelui Franței Emmanuel Macron, la slujba de înmormântare de la Bazilica Sfântul Petru din Vatican, potrivit BBC.

Regele Charles și Regina Camilla s-au numărat printre ultimele personalități de rang înalt care s-au întâlnit cu Papa.

Întâlnirea privată, care a avut loc în urmă cu două săptămâni în timpul vizitei regale în Italia, s-a desfășurat la Casa Santa Marta, unde Papa Francisc a murit luni dimineață, la 88 de ani.

Reprezentarea Familiei Regale la funeraliile de la Vatican va fi cel mai recent eveniment internațional important pentru Prințul William, după întâlnirea cu președintele Trump în Franța, anul trecut.

Regele era Prinț de Wales când a participat la funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea în 2005. Participarea sa la acele funeralii a însemnat amânarea nunții sale cu Camilla până pe 9 aprilie, iar întâlnirea privată de 20 de minute a Regelui și Reginei cu Papa Francisc a avut loc chiar de aniversarea a 20 de ani de la căsătorie.

Potrivit oficialilor de la Palat, întâlnirea a fost descrisă drept una foarte emoționantă, iar Papa le-a transmis cele mai bune urări cu ocazia aniversării.

Palatul Buckingham a declarat că întâlnirea cu Papa a fost un punct culminant al vizitei cuplului în Italia, descriind-o ca un „moment foarte semnificativ și special”.

Inițial existau planuri pentru o vizită de stat la Vatican, dar problemele grave de sănătate ale Papei au dus la anularea acesteia.

Cuplul s-a rugat pentru însănătoșirea Papei – iar Papa Francisc, la rândul său, i-a urat Regelui Charles multă sănătate, acesta fiind în continuare tratat pentru cancer.

Regele Charles a fost un susținător puternic al construirii legăturilor între diferite religii, iar vizita de stat planificată la Vatican ar fi inclus momente simbolice, precum un serviciu ecumenic în Capela Sixtină.

Regele a vorbit despre „pierderea devastatoare” provocată de moartea Papei și i-a lăudat compasiunea într-o declarație emisă de Palat – iar steagurile au fost coborâte în bernă la reședințele regale.

Într-un alt semn de respect față de Papa Francisc, Regele a purtat cravată neagră în timpul întâlnirii cu prim-ministrul Noii Zeelande la Castelul Windsor, marți.

