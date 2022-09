Refugiata din Ucraina care i-a furat soțul unei britanice, părăsită de bărbat: Este un mincinos, am inima zdrobită. El a început totul

Refugiata ucraineancă a rămas cu inima frântă și fără bani, după ce britanicul cu care fugise a părăsit-o, scrie The Sun.



Sofia Karkadym, în vârstă de 22 de ani, a spus: "Femeile ucrainence sunt puternice. Vladimir Putin nu ne va distruge, iar Tony Garnett nu mă va distruge pe mine".

Refugiata, un manager IT din Lviv, se află acum într-o cazare de urgență, după ce Tony, în vârstă de 30 de ani, a dat-o afară din casa lor, spunându-i: "Nu mai ești binevenită aici"



Femeia susține că britanicul și-a petrecut majoritatea zilelor în care au fost împreună jucând online, în timp ce ea plătea mâncarea și facturile. Acuzațiile refugiatei vin după ce ea a fugit cu bărbatul, căsătorit cu o britanică. Sofia ajunsese în casa celor doi printr-un ajutor acordat refugiaților ucraineni, dar tensiunile s-au dezvoltat rapid pe măsură ce Lorna și-a văzut soțul flirtând cu Sofia. După zece zile, Lorna a explodat și a rugat-o pe Sofia să plece. A rămas uluită când Tony i-a spus că dacă refugiata pleacă din casa lor, pleacă și el.

"Am inima zdrobită"





Îndrăgostiții s-au mutat inițial la părinții lui Tony, apoi și-au găsit propriul loc. Iubirea nu a durat prea mult, bărbatul părăsind-o. Acum refugiata își critică dur fostul iubit.



"L-am iubit cu adevărat și am crezut că ne vom petrece restul vieții împreună și vom avea copii, dar s-a schimbat. Cred că presiunea a ajuns la el. Până și propria mamă a încetat să-i vorbească după ce i-a făcut soției sale Lorna. Când m-a dat afară, a știut că nu am bani, nu am unde să merg, nu am alți prieteni în această țară. Va fi o călătorie lungă și grea pentru mine acum, dar îmi voi reconstrui viața și când o voi face mă voi bucura că nu mai face parte din ea. Am inima zdrobită", a spus refugiata.

"El e un mincinos"



"Este un mincinos. A început să facă mișcări cu mine când locuiam cu el și Lorna, la doar două zile. Nu am făcut sex până când nu ne-am mutat, nu aș face asta, dar mă ținea de mână când eram singuri și mă îmbrățișa. Totul a fost el, el a început totul. Nu i-am despărțit pe el și pe Lorna, asta s-a terminat cu mult înainte să ajung eu", a mai spus Sofia.



Refugiata a mai afirmat că Tony a tratat-o ​​ca pe un câine și că paria bani când locuiau împreună.

"L-am văzut pierzând 500 de lire sterline dintr-o singură mișcare, la jocuri de cazinou online. L-am implorat să se oprească, dar nu a vrut. A spus că i-a plăcut", a mai spus aceasta.



Tony ar fi refuzat să răspundă la afirmațiile Sofiei.

Britanicul care a fugit cu o refugiată știa că se bagă într-un ”dezastru”. Despărțirea, inevitabilă

Fosta iubită britanicului spune că nu este surprinsă că perechea s-a despărțit. Lorna Garnett, în vârstă de 28 de ani, le-a spus prietenilor că nu îl va lua înapoi pe fostul ei partener Tony, în vârstă de 30 de ani, după despărțirea lui de Sofia Karkadym. Garnett a susținut anterior că refugiata purta "bluze decoltate și ruj roșu" prin casă în încercarea de a-i seduce bărbatul după ce s-a mutat în casa lor.

Fostul ei iubit, care este tatăl celor doi copii ai ei, și-a împachetat lucrurile și a părăsit-o pe Garnett înainte de a se muta într-o casă nouă cu Karkadym. Dar povestea de dragoste s-a încheiat acum, Tony și-ar fi părăsit partenera după ce s-au certat la aniversarea de 30 de ani. Refugiata avusese probleme de sănătate între timp, el fiind cel care devenise îngrijitorul ei.

Potrivit The Sun, Garnett le-a spus prietenilor săi: "Știam că se va termina cu un dezastru pentru ei, dar pur și simplu nu credeam că va veni după doar patru luni. A renunțat la atât de multe. Este greu să simt simpatie. Nu l-aș lua înapoi într-un milion de ani". Vezi mai mult AICI.

