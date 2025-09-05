Reformă la vârf: Trump vrea schimbarea numelui Pentagonului. Cum se va chema

Președintele american Donald Trump intenționează să semneze vineri un decret prezidențial prin care Pentagonul va fi redenumit „Departamentul de Război”. Măsura marchează o schimbare simbolică majoră, întrucât numele actual este folosit din 1949, potrivit Reuters.

„Îl numim Departamentul Apărării, dar între noi fie vorba, cred că vom schimba numele”, le-a spus Trump reporterilor pe 25 august, în Biroul Oval. Președintele a adăugat că, pentru el, noua denumire reflectă mai bine tradiția militară americană: „Am câștigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial. Se numea Departamentul de Război și, pentru mine, asta este cu adevărat. Apărarea face parte din asta, dar am sentimentul că vom schimba numele”.

Secretarul apărării Pete Hegseth a confirmat joi, la Fort Benning, că decretul urmează să fie semnat. „Aș spune să așteptați mâine”, a spus oficialul, subliniind că „Titlurile contează. Culturile contează. Și George Washington a fondat Departamentul de Război. Vom vedea”.

Ultima dată când instituția a trecut printr-o astfel de schimbare a fost în 1949, sub președinția lui Harry Truman. Atunci, Departamentul de Război a fost reorganizat și redenumit Departamentul Apărării, printr-o lege votată de Congres, în cadrul unei reforme ample a forțelor armate.

Potrivit unei fișe oficiale a Casei Albe citate de Reuters, decretul de acum va permite Pentagonului și secretarului apărării să folosească denumiri secundare precum „Departamentul de Război” sau „Secretar al Războiului” în corespondența oficială și în comunicările publice. Documentul îl va mandata pe Hegseth să recomande și modificările legislative necesare pentru ca schimbarea să devină permanentă.

Criticii susțin că măsura ar putea genera costuri semnificative pentru actualizarea documentelor și a infrastructurii simbolice din bazele militare din întreaga lume, într-un moment în care armata americană se confruntă deja cu presiuni bugetare. Senatoarea democrată Tammy Duckworth, fost militar, a declarat pentru Reuters: „De ce să nu folosim acești bani pentru a sprijini familiile militarilor sau pentru a angaja diplomați care ajută la prevenirea conflictelor? Pentru că Trump ar prefera să folosească armata pentru a obține puncte politice, nu pentru a întări securitatea națională”.

Administrația Trump a mai promovat în ultimele luni redenumiri controversate. Hegseth a anulat o decizie din epoca Biden care înlocuise numele unor baze militare asociate cu lideri confederați, precum Fort Bragg și Fort Hood, și a dispus recent schimbarea numelui unei nave petroliere dedicate activistului Harvey Milk.

