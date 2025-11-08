Reapariție „miraculoasă” a lui Serghei Lavrov, după ce a fost dat dispărut

După o perioadă de tăcere care a alimentat speculații privind o posibilă îndepărtare din cercul apropiat al Kremlinului, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reapărut sâmbătă în spațiul public, printr-o declarație transmisă de agenția de presă de stat TASS. Oficialul rus a confirmat că lucrează la ordinul președintelui Vladimir Putin privind pregătirea unor propuneri pentru un posibil test nuclear al Federației Ruse.

„În ceea ce privește instrucțiunea președintelui Vladimir Putin la reuniunea Consiliului de Securitate din 5 noiembrie, aceasta a fost acceptată pentru implementare și se lucrează deja la ea. Publicul va fi informat despre rezultate”, a declarat Lavrov, citat de TASS.

Dispariția lui Lavrov, observată de presa internațională

Declarația vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai multe publicații internaționale au observat absența neobișnuită a lui Lavrov de la evenimente majore de la Moscova. Ministrul rus de Externe nu a mai fost văzut nici la unele reuniuni ale Consiliului de Securitate, nici la întâlniri bilaterale cu parteneri externi, fiind înlocuit frecvent de adjuncți sau de purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova. Situația a alimentat zvonurile privind o posibilă „răcire” a relațiilor sale cu președintele Vladimir Putin, zvonuri care nu au fost însă confirmate oficial.

Tema testelor nucleare a fost readusă în atenție după ce președintele american Donald Trump a anunțat, săptămâna trecută, intenția Statelor Unite de a relua testele, pentru prima dată după mai bine de 30 de ani. Ca reacție, Putin a cerut Consiliului de Securitate al Federației Ruse să pregătească un set de propuneri pentru un răspuns adecvat.

„Rusia nu a primit nicio clarificare oficială din partea Statelor Unite cu privire la ordinul președintelui Trump”, a adăugat Lavrov, potrivit TASS.

Serghei Lavrov, aflat în funcție din 2004, a fost cel mai longeviv ministru de Externe al Rusiei postsovietice și un simbol al continuității regimului Putin. În ultimele luni însă, tonul tot mai radical al discursului său și absențele repetate au ridicat semne de întrebare chiar și în interiorul elitei politice de la Moscova.

Potrivit unor surse citate de presa occidentală, Lavrov ar fi fost marginalizat temporar în favoarea consilierului prezidențial Iuri Ușakov și a ministrului adjunct Serghei Riabkov, considerați mai apropiați de linia dură a lui Putin.