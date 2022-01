Reacția lui Ciutacu după procesul lui Novak Djokovic: Personajul și pretextul, perfect alese / video

„"Cazul Djokovic" e, de la bun început, apogeul mediatic al unui scandal ideologic mondial. Conservatorism vs progresism, credință vs ateism, est vs vest, săraci vs bogați, libertate vs dictatură și deja am obosit să-i enumăr ingedientele. Personajul și pretextul sunt perfect alese, galeriile sunt oricum antagonizate de ultimii doi ani ai molimei, interesul e maxim, audiența la nivel planetar e garantată”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

„Instanța AUSTRALIANĂ i-a dat dreptate lui Djokovic în procesul cu guvernul federal AUSTRALIAN. Aștept ca secta martorilor virusului ucigaș să ceară urgent implicarea Codruței Kovesi, arestarea lui Dragnea, demisia lui Ponta și desființarea SIIJ”, a mai scris jurnalistul.

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, a câştigat, luni, apelul depus împotriva anulării vizei sale de Australia, cu o săptămână înaintea debutului primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, transmite DPA.



Judecătorul Anthony Kelly a respins anularea vizei şi a ordonat Guvernului australian să achite costurile legale şi să-l elibereze pe Djokovic din detenţie în termen de o jumătate de oră.



Consilierul guvernamental Christopher Tran a notificat tribunalul federal că Ministerul Imigraţiei, Cetăţeniei, Serviciilor de migraţie şi Afacerilor multiculturale, care nu este ministerul care a anulat viza lui Djokovic, va lua în considerare dacă îşi va însuşi dreptul său de a anula viza jucătorului sârb.

În cursul zilei de luni, Djokovic a fost eliberat din centrul unde era reţinut pentru a fi împreună cu avocaţii săi în timpul audierii, iar judecătorul Kelly şi-a exprimat neliniştea legată de refuzarea derogării medicale pe care a obţinut-o iniţial Djokovic.

Un profesor şi un medic foarte calificat au prezentat scutirea sa medicală. În plus, excepţia medicală şi motivul pentru care a fost oferită a fost ratificată separat de o comisie formată din specialişti ai statului Victoria, a spus Kelly, care s-a întrebat retoric în faţa curţii: Ce putea face mai mult acest om?.



Avocaţii tenismanului sârb şi-au prezentat argumentele în faţa tribunalului, iar oficialul guvernamental Tran a vorbit cu doar o jumătate de oră înaintea suspendării audierii.



În timpul pauzei, cele două părţi au convenit, la îndemnul judecătorului, asupra faptului că Djokovic nu a primit timpul adecvat pentru a răspunde notificării de anulare a vizei sale.



Avocatul lui Djokovic, Nicholas Wood, a arătat, totodată, că nota de intenţie pentru anularea vizei a fost întocmită defectuos, pe amestecarea confuză a două motive. De asemenea, avocatul a susţinut că Djokovic a fost tratat la aeroport, în ziua sosirii, ca şi cum nu ar fi avocaţii nu ar putea fi de folos în cazul său, neprimind şansa de a răspunde la notificarea sa legată de anularea vizei.

