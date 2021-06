Răzvan Simion, mesaj subtil pentru Lidia Buble, în direct: Eu de un an și ceva...

Ștefan Bănică Jr, prima fotografie cu fiul cel mic. Apariție neașteptată după ce Lavinia Pîrva a fost făcută praf

Răzvan Simion și Lidia Buble au format timp de cinci ani una dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, iar anunțul despărțirii lor a surprins pe toată lumea.

Acum mai bine de un an după ce și-au spus adio, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a refăcut viață alături de Daliana Răducan, însă se pare că gândul îi mai zboară la relația cu Lidia Buble, trezindu-i amintiri.

Prințul Charles, umilit de Kate Middleton. Cum i s-a adresat la summitul G7 viitorului Rege

Răzvan Simion, atac subtil la adresa Lidiei Buble

După un material prezentat în care s-a discutat despre problemele care pot apărea în cuplu pe tema alegerii destinației de vacanță, Răzvan Simion a simțit nevoia să se confeseze în emisiune.

"Eu de un an și ceva nu am probleme de genul asta un an si ceva, de genul unde să merg în vacanță", a spus Răzvan Simion, lăsând să se înțeleagă că pe vremea când forma un cuplu cu Lidia Buble, cel mai probabil, aveau neînțelegeri pe tema destinației de vacanță.

Ce a declarat Lidia Buble despre despărțirea de Răzvan Simion

Lidia Buble a fost întrebată adesea despre despărțirea de Răzvan Simion, iar la un moment dat, ea a ținut să precizeze că "nu este OK să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat", a scris Lidia Buble pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Cine este Daliana Răducan, noua iubită a lui Răvzan Simion

Daliana Răducan și Răzvan Simion sunt împreună din vara anului trecut, dar abia acum și-au făcut publică relația. Cei doi au fost surprinși împreună în Istanbul, imediat după despărțirea de Lidia Buble, însă prezentatorul TV a negat atunci că ar avea o nouă relație.

Daliana Răducan nu este străină de televiziune. Aceasta a făcut parte din echipa "Visuri la cheie", emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior.

De câțiva ani, ea lucrează pe cont propriu, având un birou cochet în București.