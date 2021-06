Prințul Charles, umilit de Kate Middleton. Cum i s-a adresat la summitul G7 viitorului Rege

Regina Elisabeta, lovitură pentru Camilla și Kate Middleton. Cine este preferata ei din familie: Este ca o fiică, un sprijin

Întreaga Familie Regală are un respect deosebit pentru Regina Elisabeta și toți i se adresează ca atare, însă de acest tratament nu i se aplică și Prințului Charles.

Chiar dacă este moștenitorul tronului, după abdicarea sau moartea Reginei Elisabeta, pentru nora sa, Kate Middleton, el este doar "tataie".

Regina Elisabeta, dezvăluiri despre ABDICARE. Singurele DOUĂ motive pentru care o va face. Cât mai are de așteptat Prințul Charles

Potrivit Daily Mail, Ducesa de Cambridge, soția Prințului William, a folosit apelativul "tataie" la adresa Prințului Charles, în timpul summit-ului G7.

Kate Middleton și Prințul William, alături de Prințul Charles și Camilla au însoțit-o pe Regina Elisabeta la Eden Project din Corwall pentru o recepție de seară cu unii dintre cei mai importanți lideri ai lumii.

La sosire, Kate Middleton l-a întâmpinat pe socrul ei, iar un martor a declarat pentru CornvallLIVe că aceasta a spus:

"Bună, tataie, ce faci?", i-a spus Kate Middleton.

Cel mai sigur, acest apelativ provine de la copiii Ducilor de Cambridge, George, Charlotte și Loius.

Kate Middleton și Prințul Charles, probleme în relația lor. De ce-și ascunde mâinile în prezența ei

Relația dintre Prințul Charles și Kate Middleton este una cu adevărat specială, iar moștenitorul tronului și-a iubit nora încă de la prima întâlnire. Cu toate acestea, chiar dacă personalitățile lor par să se îmbine perfect, limbajul corpului lor îi trădează de multe ori.

Primele declarații pe care Prințul Charles le-a făcut despre Kate Middleton au fost la nunta fiului său cel mare, Prințul William, în anul 2011. La acea vreme, Prințul de Wales a spus în fața tuturor că Familia Regală este norocoasă să o primească în viața lor.

Experții în limbajul corpului au analizat cu atenție comportamentul celor doi și au încercat să afle cât de sincer a fost atunci Prințul Charles.

Judi James, specialistă în interpretarea limbajului corporal, a explicat adevărul din spatele gesturilor lui Kate Middleton și a concluzionat că limbajul corporal în relația Ducesei de Cambrigde cu Prințul Charles este una bazată, în primul rând, pe respect.

Aceasta a spus că postura pe care Kate Middleton o abordează atunci când se află în preajma socrului său este una fermă, dar în același timp prietenoasă, iar de cele mai multe ori, Ducesa este cea care destinde atmosfera.

Detaliu neașteptat din realația socru - noră

Judi James a studiat relația dintre cei doi pe parcursul mai multor ani și a remarcat un detaliu semnificativ în interpretarea limbajului corporal.

Conform ei, se pare că Prințul Charles nu se simte întotdeauna în largul său în preajma Ducesei de Cambridge și a demonstrat asta în mai multe apariții prin faptul că are tendința să-și ascundă mâinile în buzunarul hainelor.

În limbajul corpului, acest gest de ascundere a mâinilor trădează sentimentele de stânjeneală pe care Prințul le are în interacțiunile sale.

Mai mult, în plimbările pe care cei doi le fac, Prințul de Wales păstrează întotdeauna o distanță de siguranță, gest care arată că relația dintre cei doi nu este așa de apropiată pe cât am crede.

Astfel, expertul consideră că relația dintre cei doi nu este, de fapt, atât de apropiată pe cât de pare, ci este mai degrabă formală, lucru care i se potrivește Prințului.

Prințul Charles, stângaci în dialogul cu Kate Middleton

Specialiștii au mai remarcat și o oarecare stângăcie a Prințului Charles în conversațiile pe care le poartă cu nora sa. Faptul că se simte incomod într-o astfel de situație se remarcă din poziția fizică pe care o adoptă, aceea în care Prințul ține capul plecat în conversațiile cu Ducesa Kate.

În limbajul corpului, lipsa contactului vizual este un semn clar al faptului că Prințul se simte stânjenit într-o astfel de situație, dar comportamentul înțelegător și respectuas al Ducesei Kate reușește să aducă un echilibru semnificativ în relația celor doi.

Ce arată Kate Middleton prin gesturile sale

Kate Middleton are o atitudine respectuoasă, ceea ce oferă armonie și calmitate în relația cu socrul. Cu toate acestea, o astfel de atitudine poate să creeze probleme pentru o persoană ca Prințul Charles, care are o sensibilitate deosebită.

"Se spune că atunci când vine ora, vine omul. Dar în cazul Familiei Regale, este o femeie. Slavă Domnului pentru Kate - ea este stânca de care va depinde monarhia. Sâmbătă s-a comportat absolut impecabil. Regina Mamă era ca o celebritate, calitate pe care Kate o are din abundență. Dar, spre deosebire de regina mamă, ducesa are capacitatea, la fel ca și prințesa Diana, de a se apropia de oameni din toate categoriile vieții. Va fi regina consoartă perfectă pentru William când va deveni rege", a spus Brian Hoey, biograful Prințului William, scrie The Sun.