Kate Middleton, "Regina perfectă". Gesturi și semnificații care au uimit întreaga lume la înmormântarea Prințului Philip: Stânca de care va depinde monarhia

Cine va moșteni titlul de duce de Edinburgh, al Prințului Philip. Charles și Edward, luptă după moartea tatălui lor

Kate Middeleton, soția Prințului William, a făcut furori la înmormântarea Prințului Philip de sâmbătă. Ducesa de Cambridge a părut foarte afectată de moartea bunicului soțului ei, iar gesturile pe care aceasta le-a făcut și ținuta pe care a ales să o poarte a înduioșat întreaga lume.

Kate Middleton, gest tandru pentru socrul său, Prințul Charles

La finalul ceremoniei, Kate Middleton a împărtășit un moment emoționant cu Prințul Charles, profund afectat de moartea tatălui său, în ciuda faptului că cei doi nu au avut niciodată o relație apropiată.

Astfel, Ducesa de Cambridge a fost surprinsă în momentul în care l-a pupat pe obraz pe Prințul de Wales, în momentul în care au părăsit Capela St. George.

Kate Middleton, "pacificatoarea" dintre Harry și William

Un alt gest ce a ridicat mari semne de întrebare a fost cel în care Kate și William, cei doi duci de Cambrigde, s-au apropiat de Prințul Harry și au discutat. Momentul dintre cei doi a fost primul după plecarea lui Harry din Familia Regală și după interviul controversat pe care l-a acordat alături de Meghan pentru Oprah Winfrey.

A fost pentru prima dată în ultimul an când cei doi frați au fost fotografiați împreună.

Mai mult, potrivit mai multor zvonuri, apropierea dintre William și Harry s-ar datora lui Kate Middleton, considerată acum "pacificatoarea".

Un expert în cititul pe buze a descifrat ce şi-au spus Harry şi William la finalul funeraliilor prinţului Philip

Imagine cu William și Harry la funeraliile prinţului Philip. Au avut o relaţie tensionată în ultima vreme

Kate Middleton, "stânca de care va depinde monarhia"

"Se spune că atunci când vine ora, vine omul. Dar în cazul Familiei Regale, este o femeie. Slavă Domnului pentru Kate - ea este stânca de care va depinde monarhia. Sâmbătă s-a comportat absolut impecabil. Regina Mamă era ca o celebritate, calitate pe care Kate o are din abundență. Dar, spre deosebire de regina mamă, ducesa are capacitatea, la fel ca și prințesa Diana, de a se apropia de oameni din toate categoriile vieții. Va fi regina consoartă perfectă pentru William când va deveni rege", a spus Brian Hoey, biograful Prințului William, scrie The Sun.

Prințul Philip a murit. De ce nu a primit niciodată titlul de Rege, deși Kate Middleton va deveni Regină

Kate Middleton, detaliul vestimentar care i-a înduioșat pe fani

Cu o ținută impecabilă, neagră din cap până în picioare, Kate Middleton a ieșit cu totul în evidență. Aceasta a ales să poarte o haină neagră, la care a asortat pantofi negri, pălărie cu plasă care i-a scos în evidență ochii perfect machiați și perle cu o semnificație aparte.

Colierul de perle a adus un tribut subtil pentru Prințesa Diana, care l-a purtat la un banchet la Hampton Court Palace în 1982. Un dar pentru Regină din partea poporului japonez și parte a colecției regale de bijuterii, colierul de perle a reprezentat detaliul perfect pentru ținuta de doliu.

La întreaga ținută, soția Prințului William a asortat și o mască de protecție neagră.

Colierul, semnificație aparte, legătură cu Prințul Philip

Potrivit Daily Mail, Kate Middleton avea o relație foarte bună cu Prințul Philip și chiar au fost văzuți stând unul lângă celălalt în timpul evenimentelor publice.

Ducesa a purtat acest colier din colecția Reginei și în urmă cu trei ani, atunci când Regina Elisabeta și Ducele de Edinburgh au aniversat 70 de ani de căsnicie.

Regina a cerut ca acest colier să fie făcut din "cele mai fine perle de cultură" și l-a purtat chiar și ea, în anii ’80 și ’90.