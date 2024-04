Siguranţa rutieră, abandonată. Raportări cosmetizate, autorităţi pentru care accidentele nu contează

"În ultima perioadă, simt că autorităţile nu sunt deloc atente la acest subiect. Deşi suntem într-un război continuu. Mai mult de atât, asistăm toţi la o tentativă de cosmetizare şi de prezentare a lucrurilor mai frumos şi mai în roz decât sunt în realitate. De ce se întâmplă asta? Pe de o parte pentru că raportarea numărului de victime la milionul de locuitori este o agreere europeană, doar că nu este foarte reală. Să ne gândim că în vestul Europei se circulă de 2-3 ori mai mult decât în România, iar în SUA de 4-5 ori mai mult decât în ţările din vestul Europei. Şi atunci, o raportare corectă, dacă vrem să fim cu adevărat realişti în evaluare, ar trebui să fie la numărul de km parcurşi. Acolo stăm foarte rău, avem 300 de morţi la 10 miliarde de km, când media europeană este de 70.

A apărut încă o coincidenţă. A venit anul 2020, când a scăzut numărul de accidente foarte mult, pentru că am circulat foarte puţin. Din 2021, s-a aplicat noul criteriu de evaluare şi declarare a victimelor. Foarte corect, aşa cum şi raportarea la milionul de locuitori e corectă. Dar acest sistem a făcut să ducă la scăderea numărului de accidentaţi grav de la 8000 la 4000. În loc să simt la autorităţi o evaluare corectă, eu văd că autorităţile, începând de la nivelul cel mai înalt şi până la cei mai mici, declară că e mai bine că a scăzut numărul, şi că totul e bine.

Concluzia e că dacă drumurile şi maşinile sunt din ce în ce mai bune, educaţia e din ce în ce mai proastă. Ministerul Educaţiei nu face nimic, şcolile de şoferi sunt cum sunt, după şcoala de şoferi nu se face nimic", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Siguranţa rutieră, abandonată în România. "Cei care au puterea nu sunt atinşi de acest subiect"

"Am simţit şi am văzut că cei care ar avea puterea să facă ceva nu sunt atinşi de acest subiect. Orice apare în ţară contează, accidentele nu mai contează. Accidentele însemnând cei 4-5 morţi pe zi, cei 10 răniţi grav, şi cei 70-80 de răniţi uşor. Cheltuim bani, putem reduce numărul de victime, şi nimeni nu vrea să facă nimic. Dacă autorităţile chiar nu vor să facă, asta e, nu le poate obliga nimeni, dar ar trebui să spună de ce nu vor să facă lucruri evidente, simple, care există.

Eu nu înţeleg cum o ţară, România, care este pe ultimul loc la siguranţă rutieră, pe primul loc la cheltuieli pentru a acoperi pagubele, victimele, etc, nu vrea să schimbe nimic. Oameni care sunt plătiţi să facă asta se opun unor măsuri care pot duce la reducerea numărului de accidente. Nimeni nu a reuşit să mă convingă că toată lumea are nevoie de protecţia muncii periodică, iar cel care merge cu maşina nu are nevoie de nimic. Asistăm şi vedem zilnic cazuri în care transportul public, de la taxi, autobuz, microbuz, transport şcolar, este manevrat de persoane nepregătite suficient. Nu au făcut niciun fel de pregătire de când au luat permisul. Au apărut noi reguli de circulaţie, sisteme noi la maşină, rutina care te face să faci accident. Iar statul spune că nu e nevoie să faci nimic.

(...) Am ajuns la concluzia că, făcând o scrisoare deschisă, există o şansă ca cineva să spună 'hai să vedem ce se poate face'", a completat Titi Aur.

