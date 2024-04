Harvey Weinstein, fostul producător de film, este spitalizat la New York

Harvey Weinstein, fostul producător hollywoodian, a fost spitalizat sâmbătă în New York, după ce Curtea de Apel din metropola americană a anulat condamnarea sa din 2020 pentru viol și agresiune sexuală, informează AFP.

Hotărârea instanței din New York a provocat indignare în rândul mișcării #MeToo, chiar dacă Harvey Weinstein rămâne încarcerat în baza unei pedepse separate de 16 ani de închisoare, impusă pentru viol în California.

"Departamentul corecţional din New York a considerat că domnul Weinstein avea nevoie de îngrijiri medicale imediate", a declarat avocatul său, Arthur L. Aidala, într-un comunicat.



"O mulţime de teste medicale sunt efectuate asupra lui, iar el este ţinut sub observaţie", a precizat acelaşi avocat.



Poliţia americană a declarat pentru presa din Statele Unite că Harvey Weinstein a fost transportat la Spitalul Belvedere din New York.

Joi, Curtea de Apel din New York a concluzionat că judecătorul de primă instanță a comis o eroare atunci când a permis prezentarea mărturiilor referitoare la alte fapte în afara celor comise împotriva reclamanților și a ordonat organizarea unui nou proces.

Harvey Weinstein, în vârstă de 72 de ani, a fost găsit vinovat de Tribunalul Federal din New York în 2020 pentru viol și agresiune sexuală împotriva fostei actrițe Jessica Mann în 2013 și pentru agresiune sexuală împotriva fostei asistente de producție Mimi Haleyi în 2006. Producătorul hollywoodian a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.

Mişcarea #MeToo a fost declanşată în 2017 de dezvăluirile făcute despre comportamentul acestui producător căzut în dizgraţie, a cărui influenţă asupra industriei de la Hollywood a fost cândva imensă.



De atunci, zeci de femei, inclusiv Angelina Jolie şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală şi viol. Însă termenul de prescripţie a intervenit în multe dintre aceste cazuri.

