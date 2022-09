Răzvan Raţ, retras de Cristoph Daum de la naţională: Mi-a spus că am prea multă influenţă

"Cred că mai puteam să joc, fizic mai puteam să joc, dar am renunțat din punct de vedere mental. Mai bine te retragi atunci când trebuie, decât să te retragă ori suporterii, ori un antrenor sau un patron, cum m-a retras pe mine Daum de la națională”, a declarat Răzvan Raț la "Interviul de 10”, citat de sport.ro.

"Mi-a spus la telefon că am prea multă influenţă la echipa naţională şi că jucătorii sunt de partea mea. Şi că i-aş putea face probleme în vestiar dacă nu joc titular. Nu avea niciun motiv să nu mă cheme, nici că-s batran, nici că-s urât, că mi-a căzut un genunchi sau mai ştiu eu ce. Aveam acelaşi număr de meciuri amicale, ba chiar mai multe decât ceilalţi jucători.

Atmosfera pe care o cream la echipa naţională o ştii foarte bine (n.r. Ionuţ Badea, fost antrenor secund la echipa naţională) şi nu avea niciun drept să nu mă cheme după Euro. Vorbesc la modul în care a făcut-o. Putea să-mi spună 'nu te mai chem' şi gata. Eu sunt Christoph Daum şi nu mai vreau să te chem. Aşa nici nu mai aveam ce să comentez”, dezvăluia în urmă cu doi ani Răzvan Raț.

Momentul în care Victor Piţurcă l-a făcut să plângă pe portarul naţionalei: Nu prea am fost ok la golurile bulgarilor

Este vorba despre Bogdan Lobonţ, care a pierdut convocarea înainte de plecarea de la Fiorentina, în 2007.

"A fost mai dificil când am revenit a doua oară. Se întorsese Frey, care era după accidentare. Noi am jucat cu Bulgaria, la Constanța, 2-2, și cu Albania, în deplasare, am câștigat 2-0. Și nu prea am fost OK la golurile bulgarilor.

Am jucat următorul meci în Albania, am avut o discuție cu nea Piti. Nea Piți mi-a zis, măi, Bogdane, trebuie să faci în așa fel să joci. Pentru că trebuie să joci. Trebuie să găsești o soluție să joci, pentru că așa mi-e dificil. Dani Coman era într-o formă foarte bună.

A venit meciul din octombrie, am jucat acasă cu Belarus. Și nu am fost convocat. Am plâns atunci, pentru că eram un jucător de bază pentru echipa națională. Normal că nu mi-a convenit, dar ură nu am avut pe nea Piți.

Nea Piți ne-a împins de la spate pe mai mulți. Pe Cătălin Munteanu, pe Laurențiu Roșu… A luat vreo 7 sau 8 jucători la prima echipă, în 97-98.

Am avut o discuție clară cu nea Piti, mi-a spus că trebuie să joc. Eu vreau să am jucători care joacă, tu nu joci. Eu nu mai pot să te chem la echipa națională. Dacă găsești o soluție să joci, intri din nou în calculele mele. Bine, nea Piți. Și, de aceea, am ales să ajung la Dinamo", a povestit Lobonț, conform Playsport.

Gică Popescu: "Rezultatele echipei naționale sunt imaginea fotbalului românesc”

"Rezultatele echipei naționale sunt imaginea fotbalului românesc. Eu nu pot crede că fotbalul românesc a decăzut atât de mult încât să nu batem Macedonia sau alte echipe din lumea a treia.

Nu pot accepta așa ceva! E părerea mea și n-o sa mi-o schimbe nimeni. Altele sunt cauzele care ne-au adus să pierdem aceste meciuri, nu calitatea fotbalistică.

Spun de zece ani același lucru. Avem nevoie de o filozofie fotbalistică, cum au făcut nemții, belgienii, elvețienii, spaniolii. Când vezi că nu te califici, la juniori te bat toți, trebuie să faci ceva. Nu pot să lași să treacă pe lângă tine calificările, să iasă cluburile din cupele europene", a spus Gică Popescu, la Fotbal Club.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News