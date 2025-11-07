Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore

Un accident s-a produs în această dimineață, pe Autostrada Soarelui, A2, pe sensul Constanța București. Un deces a fost raportat, în urma accidentului. Dar se pare că pasagera era moartă de 6 ore.
Informațiile de la primele ore ale dimineții au arătat că, pe sensul de mers Constanța -București, la kilometrul 68, s-a produs un accident în care au fost implicate trei autoturisme.
”Echipele de salvatori au constatat că în autoturisme se aflau, în total, cinci persoane. În primul autoturism se afla o persoană decedată și încarcerată, iar cealaltă persoană era conștientă și cooperantă, fără traumatisme majore, care s-a autoevacuat. În al doilea autoturism era doar conducătorul auto care nu a necesitat îngrijiri medicale, iar în cel de-al treilea autoturism se aflau două persoane care aveau traumatisme ușoare și care nu au necesitat transportul la spital” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Călărași, Ovidiu Tătăranu.
Informațiile inițiale arătau că unei pasagere i s-a făcut rău, șoferul a oprit brusc pentru a-i oferi primul ajutor, iar celelalte două mașini n-au mai putut opri în timp util și s-au tamponat.
Acum apar informații incredibile, oficiale:
”În continuarea cercetărilor privind decesul numitei Kurschner Geb Jutta Anna Juliana, în vârstă de 83 de ani, care avea calitatea de pasager într-un autoturism implicat într-un accident rutier pe Autostrada A2 București-Cernavodă, în dimineața zilei de 07.11.2025, s-a stabilit că, în urma consultării cadavrului de către personalul medical, decesul a survenit cu cel puțin 6 ore înainte de producerea accidentului. Cazul a fost preluat de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Călărași”.
Unele informații susțin că decesul femeii s-ar fi produs din cauze naturale, în Bulgaria, se pare că din cauza unei pancreatite. Femeia era mama șoferului. Bărbatul voia să ducă din Bulgaria în Germania, evitând costurile repatrierii.
