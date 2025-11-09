Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, depuse în Sala Unirii de la Cotroceni. Reguli de acces

Vineri au fost deshumate rămăşiţele pământeşti ale domnitorului, din cimitirul de la Le Mee-sur-Seine, din Franţa.

Ceremonia a fost organizată în prezenţa descendenţilor domnitorului Ghyka, a ambasadorului României la Paris, Ioana Bivolaru, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată Andre Pettilot, dar şi a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti a ajuns în România

Vineri seara, sicriul cu rămăşiţele pământeşti a ajuns în România cu o cursă Tarom. A fost depus la Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. La slujbă oficiată a participat şi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a hotărât ca, în semn de profund respect şi consideraţie pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, să fie depus, duminică, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni.

Potrivit președintelui, parcursul istoric al ţării noastre a fost definit de intervenţiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea şi modernizarea unor instituţii. O astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849 - 1853 şi 1854 - 1856.

"Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare şi dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esenţiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar şi prima maternitate publică din ţară, Institutul Gregorian, finanţată din fonduri personale", a amintit preşedintele Nicușor Dan, într-un comunicat de presă.

Gest de restituire morală şi de preţuire

Prin repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale domnitorului Ghyka, a subliniat Nicuşor Dan, statul român face un gest de restituire morală şi de preţuire a unei personalităţi unice. Astfel, România îşi reuneşte simbolic istoria cu prezentul, prin aducerea acasă a unui domnitor vizionar, ce a trăit şi a acţionat pentru modernizarea societăţii în numele libertăţii, al dreptăţii şi al demnităţii naţionale, a subliniat el.

Sursa foto: Wikimedia Commons, Unknown author, Public domain. În fotografie, ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857).

Cortegiul funerar va ajunge la Palatul Cotroceni la ora 9:00 și va fi întâmpinat cu onor militar. Ulterior, sicriul va fi depus pe catafalc în Sala Unirii, unde militari din cadrul Jandarmeriei Române vor face Gardă Onor la Catafalc.

Preşedintele României va susţine o alocuţiune şi va fi păstrat un moment de reculegere.

Accesul publicului și traseul de vizitare

Accesul publicului în Complexul "Palat Cotroceni" va fi permis în intervalul orar 10:00 - 20:00, pe baza documentului de identitate.

Pentru acordarea accesului în incinta complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual şi al bagajelor, la cererea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi următorul: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1 - 3) şi ieşire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Accesul cu flori sau lumânări în interiorul Palatului Cotroceni nu este permis. Depunerea personală a acestora la catafalc nu este posibilă. Florile și lumânările pot fi așezate în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Reguli de respectat

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-şi aduce omagiul la catafalc trebuie să respecte următoarele reguli:

* să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecţie şi Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea şi în interiorul Palatului Cotroceni;

* să respecte orarul activităţilor şi traseul de deplasare hotărât de organizatori, dar şi indicaţiile personalului specializat al Administraţiei Prezidenţiale şi al SPP;

* să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii), potrivit Agerpres.