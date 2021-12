Ralf Rangnick ar putea rămâne managerul lui Manchester United şi sezonul viitor

Ralf Rangnick, în vârstă de 63 de ani, a fost numit luni pe banca tehnică a lui United în locul lui Ole Gunnar Solskjaer, demis săptămâna trecută. Rangnick va fi antrenor interimar până la încheierea acestui sezon, apoi va avea un rol de consultant în următorii doi ani.



Vineri, cu două zile înaintea meciului cu Crystal Palace, Rangnick a explicat că vrea să echilibreze echipa, întărind apărarea.



"M-am familiarizat. Este destul de clar că echipa are o mulţime de jucători tineri şi talentaţi. Principalul meu obiectiv este să aduc mai mult echilibru", a afirmat germanul în prima sa conferinţă de presă după venirea pe Old Trafford.

"Dacă eşti contactat de Manchester United pentru un asemenea rol, nu poţi spune nu", a spus Rangnick. "Este unul dintre cele mai mari cluburi din lume, poate chiar cel mai mare. Sunt încântat de ideea să lucrez cu jucătorii pe care îi avem aici", a adăugat tehnicianul, ce a "urmărit ultimele meciuri".

Michael Carrick a plecat de la United





După demiterea lui Solskjaer, interimatul pe banca echipei a fost asigurat de fostul mijlocaş Michael Carrick.



"Chiar şi ieri (joi), am primit două goluri şi am avut nevoie de trei ca să câştigăm. Luăm în medie două goluri pe meci, e prea mult", a spus fostul director sportiv al lui Lokomotiv Moscova, referindu-se la victoria cu 3-2 împotriva lui Arsenal.



Întrebat despre posibilitatea de a rămâne antrenorul lui United după finalul stagiunii, Rangnick s-a arătat prudent: "Dacă totul merge bine şi găsim acest echilibru, aş putea recomanda să lucreze în continuare cu mine. Toate acestea sunt ipotetice, nu putem vorbi despre asta."



Rangnick a încercat să-l convingă pe Michael Carrick, care şi-a anunţat plecarea după meciul cu Arsenal, să rămână pe Old Trafford.



"Am discutat mai bine de o oră cu Michael şi am încercat să-l conving, însă avea nevoie de o pauză şi îi înţeleg decizia", a spus fostul antrenor al lui RB Leipzig.

