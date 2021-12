Cristiano Ronaldo, un nou record doborât în Manchester United - Arsenal / Video

Astfel, Cristiano Ronaldo a marcat 801 de goluri în carieră, pentru echipele de club și echipa națională a Portugaliei. De asemenea, starul lusitan a atins borna de 1097 de meciuri oficiale.

130 goluri au fost înscrise pentru Manchester United, 5 pentru Sporting Lisabona, 450 pentru Real Madrid, 101 pentru Juventus și 115 pentru Portugalia.

În sezonul actual, Ronaldo are 12 goluri în 17 partide pentru Manchester United.

Rezultate - etapa a 14-a:

Marţi Newcastle United - Norwich City 1-1 Au marcat: Callum Wilson (61 - penalty), respectiv Pukki (79). Leeds United - Crystal Palace 1-0 A marcat: Raphinha (90+3 - penalty).

Miercuri Watford - Chelsea Londra 1-2 Au marcat: Emmanuel Dennis Bonaventure (43), respectiv Mount (29), Ziyech (72). West Ham United - Brighton 1-1 Au marcat: Soucek (5), respectiv Maupay (89). Wolverhampton - Burnley 0-0 Southampton - Leichester City 2-2 Au marcat: Bednarek (3), Che Adams (34), respectiv Jonny Evans (22), James Maddison (49).

Everton - FC Liverpool 1-4 Au marcat: Demarai Gray (38), respectiv Jordan Henderson (9), Salah (19, 64), Jota (79). Aston Villa - Manchester City 1-2 Au marcat: Watkins (47), respectiv Ruben Dias (27), B. Silva (43). Joi Tottenham Hotspur - Brentford 2-0 Au marcat: Canos (12 - autogol), Son (65). Manchester United - Arsenal Londra 3-2 Au marcat: Bruno Fernandes (44), Ronaldo (52, 70 - penalty), respectiv Smith-Rowe (13), Odegaard (54).

Clasament: 1. Chelsea Londra 33 puncte (14 jocuri) 2. Manchester City 32 p (14 j) 3. Liverpool 31 p (14 j) 4. West Ham United 24 p (14 j) 5. Arsenal Londra 23 p (13 j) 6. Tottenham 22 p (13 j) 7. Manchester United 21 p (14 j) .....

Cum i-a îndeplinit Ronaldo visul unei fetițe care a invadat terenul pentru a primi tricoul lui. Ce le-a spus stewarzilor care au prins-o / VIDEO

Amintim faptul că, la mijlocul lunii noiembrie, Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui gest frumos, uman, după meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2022.

O fetiță irlandeză și-a împlinit visul după ce a pătruns ilegal pe suprafața de joc a stadionului din Dublin, la finalul meciului Irlanda - Portugalia. Addison Whelan a primit tricoul idolului ei, Cristiano Ronaldo.

Fetița, în vârstă de 11 ani, a ajuns pe prima pagină a publicațiilor după ce a intrat pe teren la finalul meciului și s-a îmbrățișat cu starul portughez.

'Le-a zis să mă lase în pace'

'Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg. Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace.

"Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!"

Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat. Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: "Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta! Tata a fost șocat să vadă ce se petrece', a spus fetița de 11 ani.

Cristiano Ronaldo a reușit să o liniștească pe fetița care joacă și ea fotbal. Addison Whelan s-a întors la locul ei din tribună, fiind extrem de mândră și fericită pentru cadoul primit de la starul portughez. VEZI VIDEO AICI!