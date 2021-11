Cum i-a îndeplinit Ronaldo visul unei fetițe care a invadat terenul pentru a primi tricoul lui. Ce le-a spus stewarzilor care au prins-o / VIDEO

O fetiță irlandeză și-a împlinit visul după ce a pătruns ilegal pe suprafața de joc a stadionului din Dublin, la finalul meciului Irlanda - Portugalia. Addison Whelan a primit tricoul idolului ei, Cristiano Ronaldo.

Fetița, în vârstă de 11 ani, a ajuns pe prima pagină a publicațiilor după ce a intrat pe teren la finalul meciului și s-a îmbrățișat cu starul portughez.

'Le-a zis să mă lase în pace'

'Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg. Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace.

"Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!"

Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat. Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: "Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta! Tata a fost șocat să vadă ce se petrece', a spus fetița de 11 ani.

Cristiano Ronaldo a reușit să o liniștească pe fetița care joacă și ea fotbal. Addison Whelan s-a întors la locul ei din tribună, fiind extrem de mândră și fericită pentru cadoul primit de la starul portughez. Vineri, The Irish Sun anunță că fetița nu va mai fi amendată după gestul său de a invada terenul de joc.

Cristiano Ronaldo este cunoscut şi pentru acţiunile sale filantropice, nu numai pentru calităţile fotbalistice. Portughezul îşi va scoate la licitaţie tricourile sale din meciurile cu Tottenham şi Manchester City. Cristiano Ronaldo a făcut un meci excelent cu Tottenham Hotspur, câştigat de United cu scorul de 3-0.

Portughezul a şi marcat un gol, iar acum îşi scoate la licitaţie tricoul purtat în respectiva partidă. Suma pe care o aşteaptă casa de licitaţii este de 42.000 de euro.

Banii vor fi donaţi către Royal British Region, o organizaţie de caritate a forţelor armate. De asemenea, Ronaldo a donat şi tricoul purtat în derby-ul pierdut cu Manchester City, dar acesta este cotat la doar 15.000 de lire sterline printre colecţionarii de articole sportive.

Portughezul a făcut o donaţie consistentă şi în timpul pandemiei: un milion de euro către spitalele din ţara sa natală. Unităţile medicale din Porto şi Lisabona au beneficiat cel mai mult de banii lui Ronaldo,