Scenă horror în Germania - Liechtenstein. Goretzka, făcut K.O. de un adversar / VIDEO

Hofer i-a pus gheata pe gât lui Goretzka. Fotbalistul de la Bayern Munchen a rămas câteva minute întins pe gazon. Din fericire, acesta și-a revenit și a putut continua partida. Germania a învins cu scorul de 9-0. Într-un alt meci din preliminariile CM 2022, România - Islanda, rezultat final: 0-0.

VIDEO

Liechtenstein's Jens Hofer got a straight red card after this high boot on Leon Goretzka ???? pic.twitter.com/AavMaSIbrl