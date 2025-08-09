Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară: Detalii emoționante despre numele bebelușului

Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soția sa Merry Perello a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare), informează EFE.

Noul născut, un băiețel care a primit numele Miquel, are un frate mai mare, Rafael, care a venit pe lume în octombrie 2022, amintește mass-media spaniolă.



Nadal, soția sa și bebelușul au părăsit sâmbătă centrul medical, care a fost vizitat începând de joi de apropiații cuplului, pentru a vedea copilul și a-i felicita pe cei doi soți.



Numele Miquel este un omagiu adus tatălui lui Mery, care a decedat în aprilie 2023, la vârsta de 63 de ani, după o lungă maladie.



Rafa Nadal s-a căsătorit cu Mery Perello pe 19 octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sa Fortalesa, o proprietate aflată în orașul Pollença de pe insula Mallorca, potrivit Agerpres.

