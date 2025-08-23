Data publicării:

Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
Raed Arafat Foto: Crișan Andreescu
Raed Arafat Foto: Crișan Andreescu

Două persoane au murit pe lacul Snagov în timpul furtunii de vineri seară. Cei doi au ieşit cu caiacul pe lac în ciuda faptului că fusese emis un mesaj Ro-Alert. 

"Ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopţii, pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfăşurau activităţi de agrement pe lacul Snagov. Scafandrii din cadrul ISUBIF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliţiei Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice. În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la faţa locului", a precizat ISUBIF, conform Agerpres.

Raed Arafat a lansat un avertisment după acest caz 

„Furtunile au cauzat trei decese, unul în județul Argeș în urma unui acoperiș desprins care a surprins trei persoane, din care două au fost rănite și una declarată decedată la fața locului, după manevrele de resuscitare.

Ieri, pe lacul Snagov a fost anunțată dispariția a două persoane care erau cu un caiac și nu s-au mai întors. Pompierii au căutat inclusiv folosind un sonar. Au fost identificate siluetele și au fost extrași din apă. Din păcate amândouă persoane declarate decedate, au fost surprinși de furtună când erau pe lac. Ăsta este bilanțul, pe lângă încă un număr de răniți ușor sau cu diferite leziuni din cauza unor elemente desprinse care i-au afectat. Au mai fost cele mai multe pagube cauzate de copaci căzuți. În zona București au fost peste 100 de copaci căzuți.

Cel mai important lucru este că am pierdut trei persoane. Revin și insist când se dau mesajele RO-ALERT în astfel de situații ca oamenii să iasă din zonele periculoase, să intre, să se adăpostească în clădiri, undeva unde obiectele căzătoare să nu le lovească, pentru că nu se știe niciodată ce poate să se desprindă de pe un bloc, de pe un balcon și să devii victimă în timpul unei furtuni.

Dacă vezi că se apropie furtuna, trebuie să ieși, să ajungi cât mai repede pe mal, dacă pot. Mai mult decât atât, credeți-mă, nu pot să dau alte sfaturi. Trebuie să te uiți la ce coduri sunt de fapt. Ieri, noi am avut un cod general galben și un cod portocaliu în unele zone și plus nowcasting, adică avertizări imediate. Când ai astfel de coduri, nu mai risca, nu mai ieși pe lac, nu mai ieși în zone riscante, pentru că oricând poate să apară astfel de fenomene și acest lucru îl vedem din ce în ce mai mult”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

