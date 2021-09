Radu Vâlcan și fiul său de 2 luni au Covid-19. Adela Popescu: Am tras așa o sperietură!

Adela Popescu a declarat luni dimineața, din carantină, că și Radu Vâlcan și Adrian, fiul lor în vârstă de două luni, s-au îmbolnăvit de Covid-19. Radu Vâlcan a luat virusul chiar de la ea.

„Nu știu dacă v-am zis, dar și Radu s-a îmbolnăvit de la mine. Și micuțul, cel de două luni. Și am tras așa o sperietură, dar acum suntem bine toți. De două zile suntem bine toți, de aia mi-a revenit și culoarea în obraji. Îți dai seama, ăsta mic are două luni, nu știam cum reacționează la febră, era destul de ciudat, dar acum suntem foarte bine. Ne gătim acasă în fiecare zi”, a declarat Adela Popescu, la emisiunea „Vorbește lumea”, potrivit ȘtirileProTV.

Adela Popescu povestea că în primele două zile i-a fost „foarte rău”

Anterior, actrița povestea că: „Am avut primele două zile în care mi-a fost foarte rău! Trebuie să stau în continuare cu mască în casă. Încerc să-l protejez pe micuț, el nu are nici un simptom. Doar afară din curte o dau jos. Ieri, m-am simțit mai bine. Azi parcă mă mai încearcă ceva, adică simt că virusul e încă pe acolo. Ceilalți doi băieți sunt la bunici, ei sunt negativi amândoi. La mine îngrijorarea încă există! Mi-e frică să nu se îmbolnăvească alți membri ai familiei. Am deja o stare de paranoia! Mi-a revenit pofta de mâncare, nu am avut în primele două zile.”

“Noroc cu micuțul, îmi ocupă timpul și uit. Am avut nopți în care nu am dormit deloc! Simt o oboseală profundă, dar nu pot să dorm. Am avut o zi în care picam pe jos de oboseală. Te încearcă și un sentiment de anxietate. Țin permanent legătura cu medicii să-mi spună dacă e nevoie să merg la spital. Fiecare simptom vine împreună cu o panică mare! Nu e o simplă răceală! Te deprimă boala asta. Eu sunt un caz fericit. Au fost doar două zile grele. Lucrurile merg spre bine acum”, mai spunea Adela. (Știrea, AICI.)

Botezul copilului a fost amânat

Adela a fost nevoită să amâne botezul fiului cel mic. Întrebată dacă a replanificat botezul, Adela a spus că momentan acesta nu este o prioritate pentru ea.

Și Andrei Lăcătuș, alias Shurubel, a fost testat la rândul său pozitiv cu Sars-Cov-2. Acesta a fost înlocuit în emisiunea „Vorbește lumea” de Cosmina Păsărin.