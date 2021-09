Adela Popescu are COVID. Cum se simte vedeta. "Mi-a fost foarte rău!" Shurubel a fost și el testat pozitiv

Adela Popescu are COVID. Cum se simte vedeta. "Mi-a fost foarte rău!" / Foto: Facebook Adela Popescu

Adela Popescu a spus cum se simte după ce a aflat că are COVID-19.

Adela Popescu s-a infectat cu noul coronavirus săptămâna trecută. Prezentatoarea de la PRO TV s-a autoizolat acasă alături de Radu Vâlcan și cel mai mic dintre copii. Bogdan, colegul său de la „Vorbește lumea”, a apelat-o luni telefonic pentru a afla ultimele noutăți despre starea de sănătate a Adelei, scrie vorbestelumea.protv.ro.

Actrița a povestit că poartă mască în casă pentru a nu-l infecta pe cel mic. Ea a spus și că păstrează în permanență legătura cu medicii pentru a-i informa despre evoluția bolii.

„Am avut primele două zile în care mi-a fost foarte rău! Trebuie să stau în continuare cu mască în casă. Încerc să-l protejez pe micuț, el nu are nici un simptom. Doar afară din curte o dau jos. Ieri, m-am simțit mai bine. Azi parcă mă mai încearcă ceva, adică simt că virusul e încă pe acolo. Ceilalți doi băieți sunt la bunici, ei sunt negativi amândoi. La mine îngrijorarea încă există! Mi-e frică să nu se îmbolnăvească alți membri ai familiei. Am deja o stare de paranoia! Mi-a revenit pofta de mâncare, nu am avut în primele două zile”, a povestit Adela Popescu.

Adela Popescu: Am avut o zi în care picam pe jos de oboseală

“Noroc cu micuțul, îmi ocupă timpul și uit. Am avut nopți în care nu am dormit deloc! Simt o oboseală profundă, dar nu pot să dorm. Am avut o zi în care picam pe jos de oboseală. Te încearcă și un sentiment de anxietate. Țin permanent legătura cu medicii să-mi spună dacă e nevoie să merg la spital. Fiecare simptom vine împreună cu o panică mare! Nu e o simplă răceală! Te deprimă boala asta. Eu sunt un caz fericit. Au fost doar două zile grele. Lucrurile merg spre bine acum ”, a mai spus Adela.

Adela a fost nevoită să amâne botezul fiului cel mic după ce a fost depistată cu Sars-Cov-2. Întrebată dacă a replanificat botezul, Adela a spus că momentan acesta nu este o prioritate pentru ea. Andrei Lăcătuș, alias Shurubel, a fost testat la rândul său pozitiv cu Sars-Cov-2. Acesta a fost înlocuit luni în emisiunea „Vorbește lumea” de Cosmina Păsărin.