Radu Vâlcan a plecat de acasă, cu tot cu doi dintre copii. Adela Popescu: Soțul meu a hotărât că e momentul. Vă spun sincer, mă bucur nespus!

Radu Vâlcan și-a făcut bagajele și a plecat de acasă doar cu doi dintre cei trei copii pe care-i are alături de Adela Popescu, Alexandru și Andrei. Mezinul familiei, Adrian, a rămas acasă, alături de actriță.

Dialogul dintre cei doi soți a stârnit hohote de râs în mediul online.

Ce i-a transmis Radu Vâlcan soției sale, Adela Popescu?

"De Black Friday am câștigat un weekend cu copiii ăia mai mari, doar noi trei.

Treziri de câteva ori pe noapte, pipi, caca, șireturile nu sunt legate bine, am uitat costumul de Spiderman acasă, vrem la mama, apoi e bine și aici.

Adela Popescu, am văzut că te-ai apucat de o carte, așa, pe relax. Te iubim și...mi-e dor de tine, atât îți zic!", a scris Radu Vâlcan pe pagina de Instagram, alături de o fotografie cu el.

Apoi, Adela Popescu i-a răspuns pe rețelele de socializare, în secțiunea de comentarii: ”Scuze că am răspuns așa târziu, dar abia m-am trezit din somnul de frumusețe”.

Adela Popescu, răsfăț fără copii și soț acasă

"În lumina celor postate zilele trecute, soțul meu a hotărât că e momentul să meargă la mare, doar el cu băieții. Desigur, m-am opus, dar cine sunt eu să trec peste voia bărbatului.

Așa că am avut două zile doar eu și bebelușul, în care am dormit la prânz, m-am uitat la “Sex and the city”, am mâncat ce nu pot să mănânc cu soțul în casă: ouă în tigaie, salam, cârnăciori prăjiți și cât ai clipi... m-au sunat că mai au 30 km și ajung acasă.

Vă spun sincer, mă bucur nespus!

Voi ce ați face dacă ați avea două zile fără copii în casă?", a scris și Adela Popescu, la o zi distanță de la mesajul lui Radu Vâlcan.

Adela Popescu, gest emoționant după ce adorm copiii: Îmi vine să îngenunchez lângă ei şi să fac o spovedanie. Îmi cer iertare

"În fiecare seară, după ce adorm copiii, îmi vine să îngenunchez lângă ei şi să fac o spovedanie. Să le promit că ce am făcut rău astăzi nu voi mai repeta mâine, să le reamintesc că îi iubesc inimaginabil de mult, să le pup bubiţele de pe corp, ochii închişi, degeţelele, inimile. Şi să le promit, în momentul meu de adevăr, că voi încerca, cât este omeneşte posibil, să le ofer, împreună cu tatăl lor, cea mai frumoasă copilărie.

Și vine dimineaţa, şi nu vor bluză galbenă, şi nici ghetele maro, se trag de păr, împrăştie iaurtul pe jos, noi ne enervam, le promitem că facem şi că dregem, mergem la muncă, ne intorcem obosiţi, ei vin de la gradi, ne iubim, apoi vor paste, apoi desene, împrăştie apa prin toată baia, nu vor la somn, noi deja suntem obosiţi şi tracasaţi, ne scapă o ameninţare, ridicăm glasul, ei ne strâng în braţe şi ne spun că ne iubesc până la cer şi înapoi de un infinit de ori, apoi adorm...Şi eu, iar îngenunchez, şi îmi cer iertare, şi le pup mânuţele, ochişorii... şi le promit că ce am făcut rău azi nu voi mai repeta mâine...", a scris Adela Popescu pe Facebook.