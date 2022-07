Radu Drăguşin nu vrea să se transfere la Genoa: Cu tot respectul, nu ne-a sunat Real Madrid

Facebook U.S Salernitana 1919

"Va fi în Liguria săptămâna viitoare? Nu suntem 100% siguri. Este un proiect serios acolo, dar nu putem spune că mergem la Genoa. Este onorat de interesul lor, dar, cu tot respectul pentru cei de la Genoa, nu ne-a sunat Real Madrid.

Radu a fost dezamăgit. Mi-a arătat mesajul lui Chiellini, care m-a impresionat. Știe că trebuie să muncească din greu și am încredere în el. În viitor, sunt convins că va fi pregătit pentru un club mare precum Juventus.

Chiar dacă anul trecut nu ne-a mers așa cum am vrut, mie nu mi s-a părut atât de rău. Desigur, Juventus este la un nivel foarte înalt și nu pot să spun că greșește.

Radu va fi un jucător important pentru că, în 15 ani, n-am mai văzut un jucător să facă ce face el. Va ajunge la un nivel înalt, iar apoi vom vedea dacă Juventus a făcut sau nu o greșeală", a declarat Florin Manea, impresarul său, conform Tutto Juve.

Unul dintre motivele pentru care Radu Drăguşin nu vrea să semneze cu Genoa este faptul că acest club a retrogradat în Divizia Secundă din Italia.

Victor Becali, tranşant: E bine că te antrenezi cu Chiellini, dar dacă nu joci...

"În Italia, o echipă care să pună accent pe tineri, mai ales ca fundaș, e mai complicat să găsești.

Eu am vrut să spun altceva, ce ar fi putut să aibă Florin Manea cu Drăgușin? Pentru că interesul lui e să joace, să crească, să câștige, asta îl interesează. Bine, poate el să considere că e o nedreptate, dar nu după un meci bun, măcar dacă juca vreo 7 meciuri.

Păi te antrenezi cu Bonucci și Chiellini, e un lucru bun că te antrenezi cu ei. Dar dacă nu joci... Și dacă mai stai după Bonucci și Chiellini, mai stai mult. Spune-mi pe ce antrenor am criticat eu că nu îmi joacă vreun jucător.

E adevărat că îmi pare și mie rău că nu joacă, dar după un meci??!! Este un meci, a fost unul singur, nu au fost 7 meciuri, să zici că are ceva ăsta cu el, că e valoros și că nu joacă...

Eu nu spun că nu e jucător valoros, nici nu-l cunosc prea bine. Dacă antrenorul spune că e valoros, cred că e valoros, dacă e la Juventus și i-a prelungit contractul, singur că are băiatul calități, eu nu contest lucrul ăsta. Dar după un meci, vine și spune că are ceva selecționerul. Ce să aibă?", a declarat Victor Becali la Digisport, cu referire la episodul în care Florin Manea a lansat critici spre antrenorul României U21, Florin Bratu, pentru că nu l-a titularizat pe Radu Drăguşin la naţională.

Investițiile în fotbalul românesc nu dau rezultate. Dorinel Munteanu: Noi am făcut performanță cu bani puțini, dar problema acum ține de selecție și de a fi corecți

Dorinel Munteanu a vorbit despre banii investiți în fotbalul românesc de-a lungul timpului prin prisma rezultatelor tot mai slabe pe care echipele de club, dar și echipa națională le înregistrează de la an la an.

„Acum, nici ca părinții să plătească echipamente, să plătească foarte multe pentru copil nu este în ordine. Într-adevăr, lipsesc bugetele la centrele de copii și juniori în România, selecția nu mai este așa cum a fost pe timpul meu de exemplu. De aceea nici nu mai sunt jucători și nu mai ies jucători așa bine instruiți cum am fost noi. De aceea și fotbalul românesc este unde este, pentru că noi, la momentul respectiv, am făcut performanțe cu bani puțini. Acum trebuie foarte mulți bani ca să ajungem la ceea ce am făcut în anii trecuți sau când m-am apucat eu de fotbal“, a spus Dorinel Munteanu. CITEŞTE MAI MULTE AICI

