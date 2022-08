Pyunik Erevan, echipa care era puternică pentru că "jucătorii stau în camere single la hotel", demolată în Liga Campionilor

Campioana Serbiei s-a impus şi în retur, de data asta doar cu 2-0, şi a eliminat-o pe Pyunik cu scorul general de 7-0.

În play-off-ul celei mai importante competiții intercluburi din Europa, Steaua Roșie Belgrad va juca împotriva lui Maccabi Haifa, care a trecut de Apollon în turul trei.

Pyunik Erevan o eliminase pe CFR Cluj în primul tur preliminar din Liga Campionilor. Despre armeni, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, spunea că sunt o echipă foarte puternică, iar unul dintre argumentele folosite era că jucătorii stau în camere single la hotel.

"Ultima oară când am jucat cu o echipă din Armenia la Cluj, ei au venit cu 10 ore înaintea meciului, obosiți. Acum, cei de la Pyunik au venit cu charter. Stau la un hotel foarte bun din Cluj, au rezervat 41 de camere, toate single. Au condiții foarte bune! Am înțeles că au și o primă foarte mare.

Sunt conștient de importanța acestui meci. Fotbalul este imprevizibil. Nu mai contează nimic din ce a fost. Doar meciul următor contează, atât pentru club, cât și pentru antrenor”, a spus Dan Petrescu, într-o conferință de presă, conform GSP.

Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, probleme medicale după eliminarea din Liga Campionilor

Tensiunea a fost uriaşă după eliminarea celor de la CFR Cluj din Liga Campionilor de către Pyunik Erevan. Patronul Ioan Varga a avut chiar probleme medicale.

”Discutăm la cald acum, apreciez înțelegerea finanțatorului principal de a nu lua decizii la cald. Încercăm să avem discuții, să găsim explicații. E greu să vorbesc acum, dar nu trebuie să fugim. O să discutăm cu Dan Petrescu, l-am lăsat să se calmeze.

Ne-am întâlnit astăzi cu finanțatorul, nu știu cum de are atâta răbdare. Am discutat despre următorul transfer, al portarului. Stăteam și mă uitam la el și nu-mi venea să cred că are atâta putere. Supărarea a fost atât de mare încât a avut anumite neplăceri medicale. Nu s-a simțit foarte bine.

Consecințe (n.r. în privința băncii tehnice) pot apărea oricând, mai așteptăm câteva zile. Pentru noi e important ca finanțatorul clubului să revină alături de noi, să fie apt din punct de vedere medical. Supărarea a fost atât de mare pentru că a pus suflet”, a declarat Cristi Balaj, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Dan Petrescu spunea că a presimţit din dimineaţa meciului că va fi eliminat de Pyunik

"E foarte greu de înţeles ce s-a întâmplat. Băieţii s-au bătut, au încercat... a fost un meci echilibrat, deşi parcă noi am avut mai multe ocazii. Ei au ratat şi un penalty şi credeam că acolo se termină meciul. Sunt foarte supărat şi trist, e greu să îmi găsesc cuvintele. E cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj această eliminare. Practic nici n-am pierdut dubla, am făcut 0-0 şi 2-2, dar la penalty-uri n-am câştigat niciun meci în carieră, parcă sunt blestemat.', a spus Petrescu.

'De dimineaţă nu mi-a plăcut nimic. În ziua meciului doi jucători s-au accidentat, n-am mai avut asta de mult. Nu cred că de asta am fost eliminaţi, dar parcă prea multe ghinioane. La 1-0 mă mai gândeam că pot să egaleze, dar la 2-1 nu credeam că vor reuşi să mai înscrie mai ales după ce au ratat penalty. Cu atât e mai mare dezamăgirea şi încă o dată s-a dovedit că fotbalul e imprevizibil şi e posibil orice", a afirmat el la postul Digisport.

