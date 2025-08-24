Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat ce urmăreşte de fapt Vladimir Putin în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, dincolo de declaraţiile oficiale şi de vizita pe care a efectuat-o în Statele Unite, acolo unde a fost primit de către Donald Trump.

"Eu cred că Donald Trump nu a luat în calcul (n.r. - atunci când l-a invitat pe liderul rus la negocierile purtate în Alaska) faptul că Vladimir Putin îşi urmăreşte obiectivul iniţial: întregul litoral ucrainean al Mării Negre, gurile Dunării şi Republica Moldova. Practic, Ucraina ar rămâne doar o bucată nesemnificativă de teren fără acces la Marea Neagră.

Cu toţii am crezut că Putin ar putea fi convins să se oprească acolo unde a ajuns acum, după trei ani şi jumătate de război - nu a ajuns foarte departe, a ocupat doar 20% din teritoriul Ucrainei şi acela era cu o minoritate rusă importantă - Ucraina i-a ţinut pe loc. Putin vrea totul din acest punct de vedere şi cred că aici este vorba şi despre faptul că Donald Trump a avut o naivitate în ceea ce-l priveşte pe Putin. L-a primit ca pe un mare lider de stat, el fiind de fapt un criminal de război urmărit de Tribunalul Penal Internaţional. Aici nu s-au înţeles cei doi lideri, ceea ce, dacă lucrurile rămân în această situaţie, este cel mai nefavorabil deznodământ la războiului pentru ţara noastră", a explicat Bogdan Chirieac într-o intervenţie telefonică la România TV.

În ceea ce priveşte întâlnirea cu Donald Trump, Bogdan Chirieac apreciază că Vladimir Putin a dorit doar să îşi refacă imaginea de lider la nivel internaţional. "Eu cred că Republica Populară Chineză îl ţine la suprafaţă pe Vladimir Putin, altfel toată economia Rusiei care e fragilă s-ar fi prăbuşit de mult. Cu China în spate, Putin defilează. Cred că Putin a dorit să fie recunoscut internaţional la cele mai înalte niveluri, aşa cum a fost cu Donald Trump şi a reuşit acest obiectiv. El, criminal de război, a fost primit ca un mare lider mondial. Cred că atât a dorit Putin la această întâlnire cu Donald Trump.

Lucrurile nu arată bine. Am avut o geană de speranţă, aşa cum era ea, o pace nedreaptă, o nouă ordine politică mondială bazată pe forţă şi pe ameninţarea cu forţa, lucru total inacceptabil în secolui XXI, dar în cazul Rusiei se aplică alte reguli. Lucrurile stau foarte rău în acest moment pentru toată lumea", a concluzionat Bogdan Chirieac.

