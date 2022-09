Putea fi evitat războiul lui Putin? Avertismentul care l-ar fi putut opri pe liderul Rusiei. „Primeam avertizări și din partea României că situația nu e atât de bună pe cât credeam”

Aflăm răspunsul de la ambasadorul Victor Jackovich, invitat la interviurile DefenseRomania și DC News.

Bogdan Chirieac: Cum vedeți războiul din Ucraina în acest moment, ce părere aveți despre evenimentele de acolo? Există multe teorii conform cărora acest război putea fi evitat dacă Occidentul, şi în mod special SUA, liderul lumii libere, l-ar fi avertizat pe Putin, înainte de război, că există o linie roșie acolo, peste care nu poate trece, şi că Putin putea fi convins că nu va ataca Ucraina din cauza problemelor pe care le-ar crea în toată lumea, nu doar în această parte a lumii.

„Cred că a existat o perioadă după căderea blocului comunist, şi, în mod simbolic, am asistat recent la aceasta, odată cu decesul lui Gorbaciov, de exemplu… Nu l-am cunoscut pe Gorbaciov. Însă mi-am desfăşurat de două ori activitatea în Uniunea Sovietică, să fac o paranteză, o dată la sfârșitul anilor 1970 şi apoi din nou în anii 1990. Prima dată am fost de fapt expulzat din Uniunea Sovietică, desigur că nu am făcut nimic, toţi spunem asta, lucram în Ucraina la acea vreme, care era sovietică… ca diplomat american… în Ucraina sovietică… Era după invazia Rusiei în Afganistan şi am luat foarte multe măsuri reciproce, boicotul Jocurilor Olimpice, refuzul de a vinde anumite tehnologii, lucruri de genul acesta, iar la finalul listei era expulzarea reciprocă a diplomaților. Iar eu eram pe acea listă, pentru că mă aflam în Ucraina, lucram acolo, astfel că am fost expulzat. Însă este foarte interesant, pentru că în perioada lui Gorbaciov, l-aţi menționat pe Gorbaciov, perestroika şi grasnost, m-am întors în Uniunea Sovietică, era un fel de experiment al SUA, această persoană a fost expulzată, o putem reintroduce în Uniunea Sovietică să lucreze acolo? Şi au reuşit! Am fost acceptat şi nu au fost niciun fel de probleme în acea perioadă. Dar cred că întrebarea este despre Ucraina şi războiul din Ucrainaa”, a zis diplomatul.

Bogdan Chirieac: Putea fi evitat războiul ca urmare a intervenției timpurii de la Washington către Moscova?

„Am menționat deja că după căderea Uniunii Sovietice, a existat o perioadă în care am încercat să cuprindem Uniunea Sovietică, de fapt Rusia, odată ce Uniunea Sovietică se destrămase, într-o rețea de cooperare, o rețea de cooperare împreună cu Vestul. Nu cred că era cineva suficient de naiv sa creadă că Rusia va deveni membru NATO sau va face parte din Uniunea Europeană, nicidecum! Dar cel puţin să avem o relaţie de cooperare, pentru a evita ostilităţi reciproce. Şi aceasta ne-a dus într-o perioadă în care, de exemplu, când aveau loc evenimente, noi aveam o imagine cosmetizată a lui Putin, când a fost ales în 2000, de exemplu, aveam o imagine cosmetizată a lui Medvedev, când l-a succedat pe Putin pentru o perioadă de timp, şi de fapt, imaginea era mult prea cosmetizată, în aceeași perioadă în care primeam avertizări din partea României şi a altor ţări că situația nu este atât de bună pe cât credeam. Şi aţi avut dreptate! În opinia mea, cred că problema a decurs din faptul că nu am reacționat, şi afirm acest lucru azi, pentru că sunt un cetățean de rând, nu mai sunt un reprezentant al Guvernului SUA, nu am reacționat suficient de ferm spre exemplu în cazul situației din Georgia”, a mai spus ambasadorul.

„Mă refer în 2008, când a avut loc invazia Georgiei, şi nu am reacționat suficient de ferm, după părerea mea. De fapt, în mai puţin de 1 an, aveam întâlniri în cadrul Departamentului de Stat şi în Biroul Oval, de a relua relațiile cu Rusia. La mai puțin de 1 an după invazia Georgiei! Apoi au venit evenimentele din Siria, apoi Crimeea. Reacția noastră la aceste evenimente nu a fost suficient de fermă pe cât ar fi trebuit să fie. Şi dacă mă întrebați, putea exista un avertisment pentru Putin, da, posibil, dar pe de altă parte, reacția noastră la adresa Rusiei nu a fost suficient de fermă, faţă de activitățile acesteia, şi de aceea, cred că a fost parte din calculele lor greşite”, a mai spus ambasadorul la DC News și DefenseRomania.

VEZI ȘI: Avem cei mai răi politicieni din lume, așa cum zic mulți români? Răspunsul ambasadorului Jackovich: Mă refer, în mod special, la Geoană. Cred că e ceea ce voi aţi numi „foarte deştept”

VEZI ȘI: Ambasadorul Jackovich (SUA), mesaj pentru România în contextul amenințărilor din est: Nu ştiu dacă pot face astfel de predicţii, dar prevăd o colaborare și mai strânsă

VEZI ȘI: Cum se va termina războiul pornit de Rusia în Ucraina. Ambasadorul Victor Jackovich: Vin două teste, cu adevărat importante, pentru Vestul Europei

Victor Jackovich a deținut numeroase posturi în aparatul de reprezentare american din Europa de Est, încă din anii '70-'80. A fost prezent la Kiev, București, Moscova și Sofia. La începutul anilor '90, a fost primul ambasador american în Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, ulterior ocupând același post și în Slovenia. Cariera sa diplomatică a mai inclus și postul de înalt consilier politic al guvernului american pentru operațiile militare americane din Afganistan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News