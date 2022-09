Ambasadorul Jackovich (SUA), mesaj pentru România în contextul amenințărilor din est: Nu ştiu dacă pot face astfel de predicţii, dar prevăd o colaborare și mai strânsă

Victor Jackovich a deținut numeroase posturi în aparatul de reprezentare american din Europa de Est, încă din anii '70-'80. A fost prezent la Kiev, București, Moscova și Sofia. La începutul anilor '90, a fost primul ambasador american în Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, ulterior ocupând același post și în Slovenia. Cariera sa diplomatică a mai inclus și postul de înalt consilier politic al guvernului american pentru operațiile militare americane din Afganistan.

„Situaţia de acum este destul de interesantă, din punctul meu de vedere şi la cum văd eu lucrurile după umila mea părere, NATO are doi piloni în Europa de Est, pe flancul Europei de Est, pe flancul de est al comunităţii euro-atlantice, iar aceşti doi piloni sunt în nord, Polonia, şi în sud, România. Pilonul din sud devine din ce în ce mai important având în vedere evenimentele recente din Ucraina. Ulterior invaziei Rusiei în Ucraina, care de fapt a început în 2014 cu Crimeea, şi continuând cu cea de-a doua invazie a Rusiei, poziţia României este cu atât mai strategică şi mai importantă pentru regiune, pentru întreaga comunitate euro-atlantică. Aşadar, cred că trebuie să ne concentrăm pe sprijinul vostru, pe sprijinul României, de a rămâne acest pilon puternic, care ştiu şi am încredere că sunteţi, pe flancul de sud al NATO, şi, de asemenea, românii să aibă încredere în noi, în SUA, că ne aflăm aici, cooperăm cu voi, suntem în parteneriat. Cred că pe viitor, nu ştiu dacă pot face astfel de predicţii, dar prevăd o perioadă în care colaborarea noastră va fi şi mai strânsă, vom colabora şi mai strâns decât o facem acum, din punct de vedere al cooperării, din cauza acestei ameninţări din est”, a spus ambasadorul Victor Jackovich în interviul acordat lui Bogdan Chirieac la DC News și DefenseRomania.

Acest lucru a schimbat, să zicem, interesul SUA din nord mai mult către sud, nu doar asupra Mării Baltice, dar şi asupra Mării Negre.

„Ei bine, vă pot spune că liderii, diplomații şi reprezentanții din România ne-au avertizat constant că Marea Neagră este importantă, ne-au spus mereu acest lucru. Şi cred că am analizat stabilitatea relativă din regiune faţă de problemele din nord, cu Ţările Baltice, care sunt de fapt republici sovietice, şi am concluzionat că, în acest moment, interesul este în zona de nord, există un sentiment de pericol acolo, există vulnerabilitate. Acum însă, trebuia să vă fi ascultat cu ani în urmă, când menționați acest lucru, cu toate acestea, în acest moment am încorporat mai multe dintre teoriile românilor şi ale modului de gândire asupra importanței Mării Negre”, a mai zis diplomatul.

