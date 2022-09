Cum se va termina războiul pornit de Rusia în Ucraina. Expertul Victor Jackovich: Vin două teste, cu adevărat importante, pentru Vestul Europei

Este o întrebare la care se gândește toată lumea. Răspunsul am încercat să-l aflăm de la ambasadorul Victor Jackovich, de această dată în calitate de cetățean, nu de diplomat.

„Am să vă adresez o întrebare dificilă, în calitatea dumneavoastră de ambasador al SUA, am subliniat deja că sunteți ca orice alt cetățean acum, nu mai lucrați pentru Guvern, astfel că ne oferiţi o părere a unui cetățean, nu a unui diplomat. Cum credeţi că se va sfârşi acest război? Este întrebarea la care ne gândim, probabil, în fiecare zi”, a zis Bogdan Chirieac.

„Sunt foarte optimist, în sensul că văd ştirile din regiune, şi văd că ucrainienii obţin mai multe victorii decât s-ar fi aşteptat oricine, şi îmi zic că este într-adevăr posibil, au oprit înaintarea forţelor ruse, aşa se pare, astfel că este posibil ca această situaţie să se finalizeze. Așa îmi zic în zilele mele optimiste. În zilele mele mai pesimiste, mă gândesc la lucrurile pe care le-am menţionat deja, unitatea ţărilor estice, coerenţa şi menținerea acestei unităţi, şi desigur, a sustenabilităţii în Ucraina. Pentru că dacă vom avea o iarnă grea în Europa, în Ucraina vor avea o iarnă şi mai grea”, a zis ambasadorul Victor Jackovich la DC News și DefenseRomania.

Ce părere aveţi despre ajutorul din partea Vestului pentru Ucraina în acest conflict?

„Până acum, unitatea în scopul ajutorului din partea Vestului pentru Ucraina a fost unul major. Am zis până acum… Aş spera că va continua, dar adevăratul test va fi dacă statele vestice vor putea rămâne unificate în sprijinul pe care îl acordă Ucrainei, pentru că Ucraina are nevoie de foarte mult sprijin. Se luptă cu Rusia, nu vorbim despre un stat mic împotriva unui al stat mic, este împotriva Rusiei, aşadar are nevoie de foarte mult sprijin. Celălalt test pentru Vest va veni în următoarele luni, pe perioada iernii. Când va exista o problemă de furnizare a energiei, în întreaga Europă, şi vom vedea atunci care va fi efectul asupra populaţiei, asupra oamenilor, vor rămâne ei convinşi, nu guvernele, ci populaţia va rămâne ea convinsă că trebuie menţinută unitatea statelor vestice împotriva Rusiei, chiar şi în această perioadă. Şi sunt de părere că acest război va mai dura, nu vom avea un sfârșit prea curând al acestui război.

Nu credeţi că războiul se va sfârşi în următoarele 6 luni sau 1 an?

„Ar putea fi în decurs de 6 luni sau 1 an. Dar cu siguranţă nu mai devreme”, a mai spus diplomatul.

Victor Jackovich a deținut numeroase posturi în aparatul de reprezentare american din Europa de Est, încă din anii '70-'80. A fost prezent la Kiev, București, Moscova și Sofia. La începutul anilor '90, a fost primul ambasador american în Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, ulterior ocupând același post și în Slovenia. Cariera sa diplomatică a mai inclus și postul de înalt consilier politic al guvernului american pentru operațiile militare americane din Afganistan.

VEZI ȘI: Ambasadorul Jackovich (SUA), mesaj pentru România în contextul amenințărilor din est: Nu ştiu dacă pot face astfel de predicţii, dar prevăd o colaborare și mai strânsă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News