PSG - Barcelona. Koeman îi spune lui Messi că viitorul echipei constă în jucătorii tineri

Messi, asigurat de Koeman că Barcelona are un viitor în față

Conform Marca, contractul lui Messi se va termina în iunie 2021, iar toată atenția s-a îndreptat acum către viitorul argentinianului. „În general, Leo a văzut că echipa devine tot mai bună”, a explicat Koeman, la conferința de presă de după partidă. „Cu schimbările pe care le-am făcut, cu aducerea de jucători tineri... Messi poate să nu-și facă griji despre viitorul echipei acesteia”.

„Am fost eliminați, dar ne simțim bine. Am avut șansele noastre să punem probleme adversarilor. Am făcut o primă repriză mare, am fost superiori, o atitudine extraordinară”, a adăugat Koeman. „Am meritat mai mult. Măcar un 1-2 la pauză. Ar fi făcut diferența”.