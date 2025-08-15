Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"

Au vandalizat sediul de partid



Manifestanţii au vandalizat joi seara sediul Partidului Progresist Sârb (SNS, naţionalişti) de la Novi Sad (nord), în timpul unor noi proteste organizate în aproximativ 30 de oraşe, după ciocniri în noaptea precedentă care au dus la zeci de răniţi.



Iniţial adunaţi în faţa sediului Agenţiei Sârbe de Informaţii (BIA), protestatarii s-au îndreptat apoi către sediul SNS din apropiere, i-au spart uşa din sticlă şi au aruncat ouă şi vopsea pe faţadă, conform imaginilor difuzate în direct de canalul de televiziune privat N1.



Cei mai mulţi tineri care au participat la aceste violenţe aveau feţele acoperite. Niciun simpatizant al SNS nu se afla în sediul partidului şi poliţia nu a intervenit.



La Belgrad, manifestanţii s-au adunat în faţa sediilor guvernului şi statului major al armatei, după care s-au îndreptat spre sediul SNS din apropiere, dar au fost ţinuţi la distanţă de un important cordon al poliţiei. Manifestanţii au aruncat apoi cu articole pirotehnice înspre simpatizanţii SNS adunaţi în faţa sediului partidului. Poliţia a îndepărtat ulterior manifestanţii, conform imaginilor difuzate de N1.

”Război civil”



După manifestaţiile de miercuri seară, cele două tabere s-au acuzat reciproc că vor să provoace un "război civil".



"Cred că obiectivul puterii este să intimideze cetăţenii. Vor să distrugă această revoltă şi să îi sperie pe oameni", a declarat la N1 un avocat belgrădean, Aleksandar Petrovic, care s-a alăturat protestatarilor din faţa guvernului.



Miercuri seară, peste 70 de cetăţeni, 27 de poliţişti şi şapte membri ai unei unităţi de elită a armatei ("Kobre") - responsabilă cu protejarea celor mai înalţi lideri politici - au fost răniţi, majoritatea dintre ei în urma violenţelor din faţa sediului SNS de la Novi Sad, a informat în cursul zilei de joi ministrul de interne, Ivica Dacic.



Poliţia a reţinut aproximativ 50 de persoane, conform ministrului, care a mai precizat că majoritatea persoanelor rănite sunt susţinători ai SNS.



Manifestaţiile sunt regulate în Serbia după prăbuşirea, în noiembrie 2024, a unui acoperiş din beton la gara din Novi Sad. Tragedia, care a provocat 16 morţi, a fost rapid atribuită corupţiei de către manifestanţi.

"Am evitat un scenariu catastrofal"



Preşedintele ţării, Aleksandar Vucic, care nu conduce oficial partidul, i-a acuzat pe protestatari de atacarea miercuri seara a activiştilor SNS. "Am evitat un scenariu catastrofal", a declarat Vucic în noaptea de miercuri spre joi, promiţând pedepse "severe" pentru manifestanţii violenţi. "Vom împiedica dorinţa lor de a ne conduce spre un război civil", a adăugat şeful statului, conform Agerpres.



Studenţi, care sunt în fruntea mişcării de protest, acuză la rândul lor puterea că doreşte un război civil. "Puterea a încercat să provoace un război civil noaptea trecută", au scris ei pe unul din conturile oficiale de Instagram, acuzând poliţia că i-a "protejat" pe susţinătorii SNS "care au aruncat cu pietre şi au tras petarde în manifestaţi".

Panică printre manifestanți



În timpul manifestaţiei de miercuri seara de la Novi Sad un membru al unităţii "Kobre" a efectuat un foc de avertizare, provocând panică printre manifestanţi, iar incidentul a făcut valuri în mass-media din Serbia. Acesta a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi au fost atacaţi şi "încercuiţi" de "un grup de aproape o sută de persoane" şi că a considerat că viaţa le era în pericol.



Toate manifestaţiile studenţeşti au fost, în general, paşnice până în prezent. Ele au avut loc în întreaga ţară şi au strâns uneori câteva sute de mii de persoane. Sub presiune, guvernul a fost restructurat, prim-ministrul a fost înlocuit, mai mulţi foşti miniştri au fost arestaţi şi puşi sub acuzaţie. Începând din mai, manifestanţii cer alegeri anticipate, ceea ce preşedintele Vucic refuză, denunţând un complot străin menit să răstoarne puterea.



La începutul lunii august, un grup de experţi înfiinţat de Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a cerut autorităţilor din Serbia să pună capăt la ceea ce au descris drept o "reprimare intensificată" a manifestanţilor.

