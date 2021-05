Proteste pro-Israel și pro-Palestina în mai multe orașe. Manifestanții s-au ciocnit în Montreal / VIDEO

Armata israeliană a lansat o altă serie de raiduri aeriene asupra Fâșiei Gaza luni dimineață, la câteva ore după ce prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că atacurile asupra enclavei palestiniene vor continua.

În Canada, la Montreal, protestatarii pro-Israel și pro-Palestina s-au ciocnit. Premierul canadian Justin Trudeau a condamnat ceea ce el a numit „retorică și violență disprețuitoare” după ce protestatarii pro-israelieni și pro-palestinieni s-au confruntat în timpul demonstrațiilor de la Montreal.

„Oricine are dreptul să se adune pașnic și să se exprime liber în Canada”, a spus el într-un tweet. „Dar nu putem și nu vom tolera antisemitismul, islamofobia sau ura de orice fel”, a continuat acesta.

Everyone has the right to assemble peacefully and express themselves freely in Canada - but we cannot and will not tolerate antisemitism, Islamophobia, or hate of any kind. We strongly condemn the despicable rhetoric and violence we saw on display in some protests this weekend.