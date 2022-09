Proteste în Iran. Femeile dau foc hijaburilor. Șapte persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie (Imagini în articol)

Femeile au fost în fruntea escaladării protestelor din Iran, declanșate de moartea unei tinere aflate în custodia poliției pentru încălcarea legilor morale privind hijabul. Mulțimile au aplaudat când femeile și-au ars hijaburile pe un foc de tabără în Sari, marți, fiind a cincea zi consecutivă de proteste și revolte în Iran. Activiștii au spus că o femeie se numără printre cei trei protestatari împușcați de forțele de securitate din Urmia, Piranshahr și Kermanshah, scrie BBC.

Autoritățile au acuzat protestatarii că au ucis doi civili în Kermanshah, precum și un asistent de poliție în Shiraz. Se raportează acum că cel puțin șapte persoane au fost ucise de când au izbucnit protestele împotriva legilor hijabului și a poliției morale după moartea lui Mahsa Amini.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w